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В Сети обсуждают изменения во внешности Ани Лорак: "Скулы накаченные?"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
24 июня, 14:47
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Популярная певица Ани Лорак стала гостьей музыкального фестиваля "Жара". Появление артистки на красной дорожке было эффектным
Ани Лорак заподозрили в пластике лица
Ани Лорак заподозрили в пластике лица / Фото: instagram.com/anilorak

Не только Вера Брежнева появилась на популярном в России фестивале "Жара". Отметилась на мероприятии и певица Ани Лорак. У себя в Instagram, артистка опубликовала несколько фото. Но пока одни обсуждали стильный образ певицы, другие обратили внимания на изменения во внешности артистки.

Ани Лорак появилась на красной дорожке музыкального фестиваля в нюдовом платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

"Открытие международного музыкального фестиваля "Жара". До встречи в эфире", – подписала новые снимки артистка.

Ани Лорак на фестивале Жара
Ани Лорак на фестивале Жара / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак на фестивале Жара
Ани Лорак на фестивале Жара / Фото: instagram.com/anilorak

Подписчики отметили, что на новых фото Ани Лорак сама на себя не похожа.

  • "Хватит себя качать. Такая была лапушка, а сейчас?"
  • "Скулы накачанные?"
  • "Лицо поменялось...операция что ли?"

Одна из подписчиц предположила, что фото просто слишком обработано.

  • "Здесь много фотошопа на фото. Для своих лет она неплохо выглядит"

Сама артистка никак не комментирует слухи о пластических операциях. Стоит отметить, изменения во внешности Ани Лорак в Сети обсуждают уже не первый раз.

Отметим, певица предпочитает молчать и о своей личной жизни. Уже не первый месяц в СМИ обсуждают, что артистка воссоединилась с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу. В этом году экс-супруги появились вместе на светском мероприятие в Москве. Спустя время пару заметили на вечеринке Филиппа Киркорова.

Не так давно в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.

День рождения общей дочери Софии экс-супруги отмечали вместе.

Кто из блогеров делал пластику и не скрывает этого – смотрите в сюжете:

Предлагаем узнать историю любви и скандального развода Ани Лорак и Мурата.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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