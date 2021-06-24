В Сети обсуждают изменения во внешности Ани Лорак: "Скулы накаченные?"

Не только Вера Брежнева появилась на популярном в России фестивале "Жара". Отметилась на мероприятии и певица Ани Лорак. У себя в Instagram, артистка опубликовала несколько фото. Но пока одни обсуждали стильный образ певицы, другие обратили внимания на изменения во внешности артистки.
Ани Лорак появилась на красной дорожке музыкального фестиваля в нюдовом платье, которое подчеркнуло ее фигуру.
"Открытие международного музыкального фестиваля "Жара". До встречи в эфире", – подписала новые снимки артистка.
Подписчики отметили, что на новых фото Ани Лорак сама на себя не похожа.
- "Хватит себя качать. Такая была лапушка, а сейчас?"
- "Скулы накачанные?"
- "Лицо поменялось...операция что ли?"
Одна из подписчиц предположила, что фото просто слишком обработано.
- "Здесь много фотошопа на фото. Для своих лет она неплохо выглядит"
Сама артистка никак не комментирует слухи о пластических операциях. Стоит отметить, изменения во внешности Ани Лорак в Сети обсуждают уже не первый раз.
Отметим, певица предпочитает молчать и о своей личной жизни. Уже не первый месяц в СМИ обсуждают, что артистка воссоединилась с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу. В этом году экс-супруги появились вместе на светском мероприятие в Москве. Спустя время пару заметили на вечеринке Филиппа Киркорова.
Не так давно в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.
День рождения общей дочери Софии экс-супруги отмечали вместе.
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