Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Елизавета II была против помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
24 июня, 13:04
Копировать ссылку
Кейт Миддлтон и принц Уильям в этом году отметили 10-ю годовщину свадьбы. Но королевские эксперты признались, что изначально Елизавета II не видела Кейт частью королевской семьи
Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи
Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи / Фото: Getty Images

О том, что поклонники королевской семьи любят Кейт Миддлтон, известно всем. Кейт всегда выглядит стильно, строго придерживается всех протоколов королевской семьи, в скандалах не замечена. Но оказывается, раньше Елизавета II не видела в роли жены принца Уильяма и сомневалась, что Кейт Миддлтон справится с обязанностями старшего члена монаршей семьи. Об этом пишет The Mirror.

"У Ее Величества были серьезные опасения, и она считала, что Кейт должна быть сложившейся личностью с хорошим опытом работы, прежде чем вступать в королевскую семью", – рассказал королевский биограф Кэти Николл в книге The Making of a Royal Romance.

Елизавета II и Кейт Миддлтон
Елизавета II и Кейт Миддлтон / Фото: AFP

Как отметил другой королевский эксперт Фил Дампьер, Елизавета II всегда хорошо относилась к Кейт Миддлтон, но ее еще беспокоило, что какое-то время будущая жена принца Уильяма нигде не работала.

"Кейт была девушкой Уильяма восемь или девять лет до помолвки. Было время, что она ничем не занималась. Королева как-то обмолвилась об этом. Она намекнула, что если Кейт будет продолжать в том же духе, то она не справится с обязанностями или будет очень долго вливаться в процесс монархии", – поделился королевский эксперт.

Но как показало время, Елизавета II зря опасалась. Кейт Миддлтон отлично справляется с обязанностями старшего члена королевской семьи.

Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи
Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи / Фото: Getty Images

Не так давно герцогиня Кембриджская получила неофициальный, но важный титул от британцев. Ранее этого удостоилась только принцесса Диана. Кейт Миддлтон назвали "детской принцессой". Такое звание ей дали по аналогии с титулом Дианы Спенсер "народная принцесса". Британцы отметили, что герцогиня Кембриджская многие годы помогает малышам и всегда трогательно общается с ними при любой возможности.Деятельность Кейт в основном связана с детьми и их психологическим здоровьем.

Спецслужбы предотвратили отравления старшего сына Принца Уильяма и Кейт Миддлтон – подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон вышла в свет в стильном casual-наряде.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Спецтема
Дороже просто не найдешь
Самый дорогой фитнес-центр
За что такие деньги?
Обратный отсчет
12
дней
06
часов
28
минут
40
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Лайфхак дня
Как собрать чемодан в отпуск за 15 минут
Хакнуть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять