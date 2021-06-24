Елизавета II была против помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям в этом году отметили 10-ю годовщину свадьбы. Но королевские эксперты признались, что изначально Елизавета II не видела Кейт частью королевской семьи

Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи / Фото: Getty Images

О том, что поклонники королевской семьи любят Кейт Миддлтон, известно всем. Кейт всегда выглядит стильно, строго придерживается всех протоколов королевской семьи, в скандалах не замечена. Но оказывается, раньше Елизавета II не видела в роли жены принца Уильяма и сомневалась, что Кейт Миддлтон справится с обязанностями старшего члена монаршей семьи. Об этом пишет The Mirror.

"У Ее Величества были серьезные опасения, и она считала, что Кейт должна быть сложившейся личностью с хорошим опытом работы, прежде чем вступать в королевскую семью", – рассказал королевский биограф Кэти Николл в книге The Making of a Royal Romance.

Елизавета II и Кейт Миддлтон / Фото: AFP

Как отметил другой королевский эксперт Фил Дампьер, Елизавета II всегда хорошо относилась к Кейт Миддлтон, но ее еще беспокоило, что какое-то время будущая жена принца Уильяма нигде не работала.

"Кейт была девушкой Уильяма восемь или девять лет до помолвки. Было время, что она ничем не занималась. Королева как-то обмолвилась об этом. Она намекнула, что если Кейт будет продолжать в том же духе, то она не справится с обязанностями или будет очень долго вливаться в процесс монархии", – поделился королевский эксперт.

Но как показало время, Елизавета II зря опасалась. Кейт Миддлтон отлично справляется с обязанностями старшего члена королевской семьи.

Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи / Фото: Getty Images

Не так давно герцогиня Кембриджская получила неофициальный, но важный титул от британцев. Ранее этого удостоилась только принцесса Диана. Кейт Миддлтон назвали "детской принцессой". Такое звание ей дали по аналогии с титулом Дианы Спенсер "народная принцесса". Британцы отметили, что герцогиня Кембриджская многие годы помогает малышам и всегда трогательно общается с ними при любой возможности.Деятельность Кейт в основном связана с детьми и их психологическим здоровьем.

Спецслужбы предотвратили отравления старшего сына Принца Уильяма и Кейт Миддлтон – подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон вышла в свет в стильном casual-наряде.