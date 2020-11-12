"Танцы со звездами" 12 выпуск: чем удивит четвертьфинал
В следующем эфире пары станцуют три танца
В прошлое воскресенье эфир "Танцев со звездами" подарил достаточно тем для обсуждения. Надежда Мейхер впервые показала дочерей, Сергей Мельник рассказал о романе с Анной Ризатдиновой, а Юлия Санина станцевала трогательный танец с папой. Следующий эфир обещает быть не менее интересным.
В двенадцатом прямом эфире приглашенным судьей эфира станет Павел Вишняков. А звездным парам предстоит станцевать три танца: первый – традиционно в паре со своим партнером, второй – с судьями проекта, а еще каждая пара исполнит "танец за жизнь", какой именно – станет известно во время прямого эфира методом жеребьевки.
С кем из судей будут танцевать звезды уже в это воскресенье, кто из звезд будет встречать пары на балконе и кто станет спецгостем вечера, станет известно в ближайшее время.
Ранее мы писали, кто покинул "Танцы со звездами" в одиннадцатом эфире.
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