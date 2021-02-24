"Буду снимать ф*гню и собирать лайки": маленькая украинка забавно отказалась от школы (видео)

Девочка планирует стать успешным блогером

Маленькая украинка Вероника Дзюбинская публично отказалась от школы и неожиданно прославилась в интернете. Это видео стало вирусным после появления в развлекательном выпуске на YouTube-канале "Телебачення Торонто".

По словам девочки, ей не нужно ходить в школу, ведь она планирует стать успешным блогером.

"Вот эти блогеры, которые распаковывают какие-то куклы, как раз и популярны. Они учились в школе, но они же не знали, что станут блогерами, а я буду знать… Буду снимать какую-то ф*гню, чтобы собирать много лайков и подписчиков", – аргументировала Вероника свое нежелание делать уроки.

Ролик опубликован с подписью: "Публикую видео, пока мама забирает документы из школы".

Пользователи Сети засыпали Веронику комплиментами.

"Мой самый любимый блогер", "Жду продолжения", "Ставлю лайк, но при условии, что не бросишь школу", "Какая она милаха", – пишут они в комментариях.

Ролик на страничке начинающей блогерши в Instagram собрал почти 70 тысяч просмотров.

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Напомним, ранее блогерша-ребенок в эксклюзивном блиц-интервью рассказала "Сегодня" подробности, как забавные видео про животных помогли ей собрать уже более 25 тыс. подписчиков.

Кроме этого, мы писали о блогерше, которой бабушка случайно отправила свои обнаженные фото.

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