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"Буду снимать ф*гню и собирать лайки": маленькая украинка забавно отказалась от школы (видео)

Сегодня, 10:13

Девочка планирует стать успешным блогером

Маленькая украинка Вероника Дзюбинская публично отказалась от школы и неожиданно прославилась в интернете. Это видео стало вирусным после появления в развлекательном выпуске на YouTube-канале "Телебачення Торонто".

По словам девочки, ей не нужно ходить в школу, ведь она планирует стать успешным блогером.

"Вот эти блогеры, которые распаковывают какие-то куклы, как раз и популярны. Они учились в школе, но они же не знали, что станут блогерами, а я буду знать… Буду снимать какую-то ф*гню, чтобы собирать много лайков и подписчиков", – аргументировала Вероника свое нежелание делать уроки.

Ролик опубликован с подписью: "Публикую видео, пока мама забирает документы из школы".

(@veronikadziubinska)

Пользователи Сети засыпали Веронику комплиментами.

"Мой самый любимый блогер", "Жду продолжения", "Ставлю лайк, но при условии, что не бросишь школу", "Какая она милаха", – пишут они в комментариях.

Ролик на страничке начинающей блогерши в Instagram собрал почти 70 тысяч просмотров.

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Напомним, ранее блогерша-ребенок в эксклюзивном блиц-интервью рассказала "Сегодня" подробности, как забавные видео про животных помогли ей собрать уже более 25 тыс. подписчиков.

Кроме этого, мы писали о блогерше, которой бабушка случайно отправила свои обнаженные фото.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/veronikadziubinska
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