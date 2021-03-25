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Евровидение-2021: на конкурсе выступят шесть победителей прошлых лет

Сегодня, 18:37

Артисты споют в перерывах между выступлениями конкурсантов

На "Евровидении-2021", которое в мае состоится в Роттердаме, выступят шесть бывших победителей конкурса, сообщает Eurovoix.

Артисты споют в перерывах между выступлениями конкурсантов. Они выступят на крышах зданий в Роттердаме, включая отель "Нью-Йорк" и Музей Бойманса — ван Бенингена.

Вот, кто споет перед телезрителями: Ленни Кюр (Нидерланды, 1969), группа Teach-In (Нидерланды, 1975), Сандра Ким (Бельгия, 1986), Хелена Папаризу (Греция, 2005), Lordi – Hard Rock (Финляндия, 2006) и Монс Сельмерлев (Швеция, 2015).

Победители "Евровидения"
Победители "Евровидения"
Фото: Скриншот из YouTube

"Поскольку это 65-й конкурс песни "Евровидение", мы отправляемся в путешествие во времени. Мы особенно гордимся тем, что Teach-In выступит в первоначальном составе спустя очень долгое время. У каждого выступления будет своя неповторимая атмосфера", – говорят организаторы шоу.

Евровидение-2021 состоится 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Всего в конкурсе примет участие 41 страна.

Напомним, букмекеры назвали нового претендента на победу в конкурсе "Евровидение".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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