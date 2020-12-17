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Константин Стогний впервые рассказал о покушении на него: "Я отстреливался"

Сегодня, 11:13

Инцидент произошел в начале 2000-х

Константин Стогний – журналист-криминалист, писатель, документалист и один из самых популярных ведущих нашей страны. Он – автор таких популярных телепроектов, как "Вовремя", "Чрезвычайные новости", "Страна должна знать".

После запуска телепрограмм с каждым годом Константин получал все большую популярность. А уровень доверия к нему зрителей только рос. Однако ведущий нравился не всем. В начале 2000-х на него было совершено покушение!

Константин Стогний
Константин Стогний
Фото: facebook.com/kostiantyn.stogniy

"Когда я работал в милиции, как раз происходило становление Троещинского рынка. И у нас были некоторые конфликты с ныне покойным киевским криминальным авторитетом Валерием Прыщиком. Затем покушение. Я был обстрелян на площади Победы. И тогда было расследование. Дело до ума не довели, но оперативники, с которыми я общался, указали на Прыщика", – рассказал Константин в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

По словам Константина, тогда он, к счастью, не пострадал.

"Я отстреливался, у меня была табельное оружие", – вспомнил журналист.

Смотрите полное интервью Константина Стогния для "Зіркового шляху":

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