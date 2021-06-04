Горан Богдан: В украинском сериале Зломовчання о сексуальном рабстве сниматься интереснее, чем в голливудском Фарго

Хорватский актёр поделился мнением о том, как побороть неравенство в нашем обществе, а также не сдерживал восторга от сотрудничества с Ксенией Мишиной

Ксения Мишина и Горан Богдан Фото: пресс-служба

В конце 2021 года состоится премьера сериала "Зломовчання". Лента снимается в копродукции Хорватии (кинокомпания Drugi Plan) и Украины (Star Media), а главную женскую роль исполнила покровительница холостяцких сердец Ксения Мишина. Не менее важная особенность шестисерийного проекта "Зломовчання" заключается в том, что это первый сериал, в создании которого принимает участие отечественный ОТТ-сервис: OLL.TV, на котором и состоится украинская премьера фильма. Ранее режиссер Далибор Матанич откровенно рассказал о том, что удивит зрителей в сериале и как ему работалось с украинскими актерами.

Сюжет "Зломовчання" разворачивается в наши дни в украинской столице и в небольшом хорватском городке Осиек. Между этими двумя городами налажен жестокий бизнес по торговле людьми и оружием. Именно он становится причиной гибели девушек-подростков, которых пытались продать в сексуальное рабство. Расследовать эту преступную схему берутся меценат Ольга в исполнении Ксении Мишиной, детектив Владимир (Дарко Милас), а также журналист Стрибор. Последнего сыграл хорватский актёр Горан Богдан, который прославился после третьего сезона голливудского сериала "Фарго".

В эксклюзивном интервью Горан Богдан рассказал о том, что сериал "Зломовчання" — это попытка противостоять международному преступному конгломерату, который торгует людьми. Кроме того Горан поделился мнением о том, как побороть неравенство в нашем обществе и достичь семейного счастья, а также не сдерживал восторга от сотрудничества с Ксенией Мишиной.

Горан Богдан / Фото Star Media Фото: пресс-служба

Многие события "Зломовчання" разворачиваются в малоизвестном хорватском городе Осиек. Почему именно он стал героем сериала?

Жизнь в этом городке протекает спокойно и неспешно. Так что в нём легко утаить даже самые громкие события. Но, как говорится – в тихом омуте черти водятся. И за миловидным фасадом Осиека кроются по-настоящему страшные вещи – торговля людьми, криминал, контрабанда оружия.

По статистике ООН, 260 тыс. украинцев были проданы в рабство в период с 1991 по 2017 годы. И это только те, кто самостоятельно признался, что был рабом. Так что к этому числу нужно добавить ещё и всех, кто погиб, кто живёт в страхе и боится признаться о своём положении, а также тех, кто, увы, стал рабом, начиная с 2017-го. При этом во время пандемии объёмы торговли людьми только увеличились.

Абсолютно шокирующая статистика!

Как ваш фильм может повлиять на то, чтобы она сократилась?

Хорватию и Украину объединяет то, что в наших странах есть очень богатые и очень бедные люди. При этом практически полностью отсутствует средний класс. Те, кто очень богат, эксплуатируют бедняков. Это, можно сказать, болезнь роста наших стран, которые пытаются построить свою молодую демократию. В таком ситуации важно выносить на-гора самые важные проблемы общества. Благодаря этому неравенство будет постепенно сокращаться.

Съемки сериала "Зломовчання" Фото: пресс-служба

Наше кино проговаривает одну из страшных проблем не только для Украины, но и для многих других стран. Наш фильм даст уверенность людям, ставшим рабами, что они вправе говорить о своей проблеме. Наше кино придаст им смелость не утаивать своё положение и объединиться вокруг её решения. А если все эти 260 тыс. и больше украинцев будут оставаться разобщёнными, то поодиночке проблему рабства решить будет гораздо труднее.

Мало кто готов всерьёз обсуждать такие острые темы. Например, когда публикации об этом в ленте новостей, то читатели обычно пролистывают дальше, чтобы поскорее перейти к чему-то не столь радикальному и травмирующему. За счет чего ваш сериал удержит внимание зрителей?

Этот вопрос я задавал себе самому, когда впервые читал сценарий сериала. И я нашёл ответ в том, насколько сильно сериал заставляет сопереживать своим героям. "На месте этих несчастных похищенных девушек и детей могли бы быть ваши дети", – проговаривается между кадрами этого фильма.

Работая над своим героем, я пытался сделать его таким, чтобы он вызывал максимальное сопереживание у зрителя. Мой герой – честный журналист с высокими идеалами. Он настолько сильно хочет донести людям правду, что выглядит слегка наивным. И рядом с таким чистым героем контрастнее выглядят коррупционеры, которые проходят через фильм.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" Фото: пресс-служба

По сюжету, ваш герой готовится стать отцом и параллельно расследует убийства чужих детей. Он постоянно разрывается между работой и семьей. Что важнее в сегодняшнем слетевшем с катушек мире: посвятить свою жизнь обществу или семейному очагу?

Это хороший вопрос – его следовало бы задавать почаще и не только в связи с темами криминала и сексуального рабства, о которых рассказывается в нашем фильме. Думаю, что человек не может достичь настоящего личного счастья, если полностью абстрагируется от проблем окружающего мира. Если ты не решаешь какую-то острую проблему в обществе, то рано или поздно она испортит твою личную жизнь. Иными словами, ваше личное семейное счастье начинается далеко за рамками стен твоего дома.

Помните, как во Время второй мировой войны была расхожая дискуссия. Однажды нацисты постучали в двери к евреям, но ты сказал, что не относишься к иудеям и не вышел на помощь. На следующий день нацисты пришли к цыганам, и ты не защитил их по той же причине. Затем нацисты приходили к гомосексуалистам и другим людям, но каждый раз ты говорил: "Это не мои проблемы, так как я не принадлежу к ним". И однажды нацисты пришли к тебе самому, но никто не встал в твою защиту. Потому что ты постоянно отстранялся от чужих проблем и в решающий момент все отстранились от тебя.

Кадр со съемок "Зломовчання" / Star Media Фото: пресс-служба

Через экраны проходило огромное множество журналистов-расследователей, которые брались за самые непростые детективы. Одни из них были бесстрашными и принципиальными, как в "Девушке с татуировкой дракона", другие – дотошными, как оскароносном "В центре внимания", третьи – бесцеремонными и наглыми, как в провокационном "Стингере", четвертые – одержимыми своей работой, как в легендарном финчеровском "Зодиаке". А в "Зломовчанні" каким будет журналист-расследователь в вашем исполнении?

Перед съёмками я несколько раз пересматривал "В центре внимания". Мой герой будет таким же внимательным интеллектуалом, который хочет докопаться до самой сути происходящего, как в этой ленте.

Сегодня, к сожалению, в обществе острая нехватка настоящей честной и независимой журналистики. Я глубоко уверен, что слово журналиста имеет больше силы, чем автомат в руках у бандита. Ведь взять в руки пушку может каждый, а раскопать правду и смело рассказать её целому обществу – на это способен далеко не каждый.

Вашей партнёршей по сериалу выступила Ксения Мишина. Как вам работалось со звездой украинских экранов?

Я в восторге от всей украинской команды, с которой посчастливилось поработать. В частности Ксения – очень старательная актриса, которая смотрится в кадре просто фантастически! Подчеркну, что в нашем сериале её героиня говорит по-хорватски. При этом сама Ксения не владеет языком, но специально для съёмок она очень скрупулезно отрепетировала произношение. Поверьте, проделать такую работу чертовски трудно. И в итоге у неё получилось очень натуральное произношение!

Далибор Матанич, Горан Богдан и Ксения Мишина на съемках сериала "Зломовчання" Фото: пресс-служба

Во время съемок в "Зломовчанні" использовалось настоящее оружие?

Нет. В фильме мы делали акцент именно на чувствах героев и – главное – на самой теме контрабанды и современного рабства. Мы не превращали это кино в лихой боевик с настоящим оружием, потому что это бы отвлекло зрителя от главной идеи картины.

Вы снялись в одном из самых популярных сериалов последних лет "Фарго". Работа в столь крупнобюджетном, голливудском проекте как-то повлияла на вашу карьеру?

Не думаю. Честно говоря, я не очень хотел ехать на съёмки в голливудский проект. Ведь в них иностранцам обычно поручают достаточно трафаретные роли. Например, в "Фарго", я сыграл мафиози из восточной Европы. Честно говоря, играть в "Зломовчанні" было гораздо интереснее, чем в "Фарго", потому что тут у меня многогранный, сложный персонаж, у которого насыщенный жизненный опыт.

Вы сыграли в "Фарго" бандита из Украины. В одном из эпизодов ваш герой смотрит на снежную американскую степь и говорит, что она напоминает ему родную Сибирь. Мне, как украинцу, было достаточно смешно слышать эту фразу, потому что мы не испытываем таких чувств к российской Сибири, да и вообще у нас мало кто бывал в тех северных краях.

Ну, ты понимаешь, это же сценарий, написанный американцами. А они очень плохо различают, где заканчивается Украина и начинается Россия. В глазах большинства из них всё постсоветское пространство – это одно государство.

Горан Богдан Фото: пресс-служба

Часто в американском кино европейцам поручают роли именно негативных персонажей. Например, многие противники Джеймса Бонда в последних частях франшизы – европейцы. Как вы думаете, почему так заведено в Голливуде?

Такое прослеживается. Но я бы не обобщал так широко. Обычно подбирают именно актёра, который классно сделает свою работу в кадре и не особо всматриваются в то, из какой страны он приехал. Например, после "Фарго" мне предложили сыграть испанца.

С какими сериалами "Зломовчання" будет перекликаться по стилю и атмосфере?

В основе нашего сюжета лежит детектив. Но на линию расследования нанизано много очень реалистичных житейских сюжетов о семейных отношениях, предательстве и верности, дружбе и долге. Возможно, наш сериал будет иметь нечто общее с "Кланом Сопрано" и "Настоящим детективом".

Что было самым трудным в работе над сериалом: съёмки в разных странах, съёмочная группа, состоящая наполовину из иностранцев?

Нет. Это всё, конечно, вносит свои затруднения в коммуникацию, но я к такому стилю работы давно привык, ведь снимался во многих странах. Самое трудное было – это пережить эмоции, которые поднимает этот сюжет. Было важно выдержать тонкую грань и не скатиться в проповедование о том, как плохо торговать людьми и заниматься контрабандой. Вот что действительно было трудно — так это предельно честно показать проблему торговли людьми во всём её ужасающем масштабе.

Автор: Антон Филатов

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре 2021 на украинском онлайн-сервисе OLL.TV.

Напомним, что ранее мы делали обзор пяти крутых сериалов, которые выходят в июне.

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