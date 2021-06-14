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Как DZIDZIO снимает квест-комедию с Адой Роговцевой: 4 факта о предстоящем фильме

Сегодня, 12:37

На киностудии Довженк стартовали съемки комедии-квеста "Где деньги?". Зрители будут проходить испытания вместе с главными героями картины, и до конца неизвестно, чем закончится эта история

DZIDZIO и Ада Роговцева на съемках фильма "Де гроші"
DZIDZIO и Ада Роговцева на съемках фильма "Де гроші"
Фото: instagram.com/dzidzio

В новой квест-комедиии Михаил Хома, предыдущий фильм с участием которого "DZIDZIO первый раз" получил "Золоту Дзиґу-2019", выступает не только актером, но и режиссером-постановщиком. Актерский тандем DZIDZIO составили Ада Роговцева и Геннадий Витер, а в огромных павильонах киевской киностудии Довженко построили зажиточный дом, туннели, квесты и другие декорации. Обещают, что зрители будут вместе с актерами разгадывать квесты, а во время просмотра каждый почувствует себя, как в игре "Форт Буаярд". Итак, чем еще удивит фильм – узнала журналист Анастасия Середа в сюжете "Новости Сегодня".

1. Эффектные локации

Масштабные декорации на киностудии Довженко возводили более двух месяцев. Кроме оригинального павильона, где, как обещают, стены будут вращаться, а потолок будет опускаться, зритель увидит в кадре Лычаковское кладбище, настоящего медведя и любимых актеров и артистов в непривычных ролях.

2. Звездный каст

Вместе с Адой Роговцевой в комедии зритель увидят Геннадия Витера, которому досталось амплуа официанта.

"Я говорю: "Хочу очень необычную роль, такую, что бы в жизни никогда бы не смог воплотить". Мне говорят: "Ну, роли порноактера нет, поэтому будешь играть официанта", – рассказал Геннадий Витер на съемочной площадке фильма.

На съемках также был замечен Юрий Горбунов.

A post shared by DZIDZIO (@dzidzio)

3. Яркий сюжет

У фильма – оригинальный сценарий с неожиданной развязкой, что точно удивит и порадует зрителей. По сюжету, в дом к героине Ады Роговцевой попадает пианист-аферист. С этого и начинается занятная история, в которой и холодная, жестокая женщина, и хитрый меркантильный музыкант изменят характеры друг друга.

Ада Роговцева отметила, что сюжет раскрывает важную и насущную тему.

"Это такая расхожая фраза, что деньги ничего не решают. Конечно, решают многое, но не все и главного они не решают и именно об этом фильм. Потому что каковы бы ни были деньги, а надо внутреннее содержание, достоинство человеческое", – поделилась актриса.

4. Зрители станут участниками квеста

"Не только актеры, но и зрители будут заинтересованы играть, искать. Это будет очень интересно, это будет настолько интересный фильм, и слава богу, что он снимается в Украине, люблю побольше украинских песен и фильмов", – рассказал DZIDZIO.

Михаил Хома обещает, что зрители ощутят себя как в игре "Форт Боярд" (французское приключенческое телешоу, в котором участники проходят испытания, чтобы выиграть ключи и подсказки).

На больших экранах киноленту увидят уже накануне следующего Нового года.

Смотрите в сюжете о съемках комедии "Де гроші?":

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