Серіал Зломовчання з Ксенією Мішиною ще до прем'єри змусив чиновників Хорватії піти у відставку

Цього року український глядач зможе побачити кримінальну драму "Зломовчання" – про глобальну проблему торгівлі людьми, яка досі існує

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

Серіал "Зломовчання", репортажем зі зйомок якого ми ділилися раніше, ще до виходу на екрани змусив топчиновників Хорватії піти у відставку. Це оригінальний проєкт української стрімінг-платформи OLL.TV, який вдалося реалізувати завдяки роботі україно-хорватської команди. Фільмування проходили у двох містах: Києві та Осієку, а в основу сценарію лягли реальні історії. Серіал вас шокує, і чому його все-таки варто подивитися – розповіла журналістка Анастасія Середа в новому випуску "Сьогодні".

Далібор Матаніч, Горан Богдан і Ксенія Мішина на зйомках серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

Сюжет

Шестисерійна кримінальна драма "Зломовчання" розповість українському глядачеві про глобальну проблему торгівлі людьми. В основі сценарію – реальні події – розслідування 2009-го року хорватського журналіста. За сюжетом, головна героїня, роль якої виконує Ксенія Мішина, приїжджає з Хорватії до Києва – провідати рідних і на благодійний бал, та відразу ж занурюється в сімейну трагедію. Дізнавшись, що зникла її племінниця, Ольга одразу бере ініціативу з пошуків дівчинки у свої руки.

Актори

Партнери Ксенії Мішиної по знімальному майданчику – відомі в Україні та Хорватії актори. Зірка голлівудських серіалів Горан Богдан і Віктор Сарайкін, якого часто знімають в українських серіалах, а також популярна театральна акторка Ірина Веренич-Островська.

"Вона дівчина з характером, яка вміє виявляти характер і водночас вона дуже позитивна, мудра, цілеспрямована. Звичайно, деякі факти з її життя не сильно мені імпонують, але як людина, в її серці завжди є місце коханню", – розповіла про свою роль Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина та Горан Богдан Фото: прес-служба

Сенс назви серіалу

Тодішнє журналістське розслідування викликало суспільний резонанс, і чиновники змусили пресу замовкнути. Знати про зло і замовчувати – звідси й назва стрічки – "Зломовчання".

За режисерським пультом сидів хорватський режисер Далібор Матаніч. У нього є досвід роботи на Netflix, але в Україні, як він зізнався, йому працювати легше: більше свободи для творчості.

"Звісно, фільм буде відрізнятися від книги, скажімо, там не йдеться про конкретні історії героїнь з Києва, автор коли писав роман, то ґрунтувався на сухих фактах журналістських розслідуваннях, ми покажемо це через дії і долі живих людей, тому ми тут, на зйомках в Україні", – розповів режисер Далібор Матаніч.

Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

Раніше виконавець головної ролі в серіалі "Зломовчання" Горан Богдан поділився враженнями від роботи з українцями.

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