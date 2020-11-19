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Экс-супруг трагически погибшей Наи Риверы подал иск о неправомерной смерти актрисы

Сегодня, 11:33

Мужчина обвиняет сотрудников парка, где погибла Ривера, в нарушении норм безопасности

Райан Дорси, бывший супруг трагически погибшей актрисы Наи Риверы, который недавно прокомментировал возможный роман с ее сестрой, подал иск о неправомерной смерти актрисы от имени их общего сына Джози, сообщает Mirror.

33-летняя звезда сериала "Хор" пропала без вести 8 июля этого года, когда лодка, которую она арендовала на озере Пиру, была найдена плывущей с ее пятилетним сыном Джози, спящим в ней. Поиски тела Риверы длились несколько дней. Позже тело актрисы было найдено и она официально была признана утонувшей.

Райан утверждает, что лодка, арендованная Наей, не соответствовала стандартам безопасности. Мужчина подал документы, в которых утверждается, что округ Вентура, США, несет ответственность за смерть Наи.

Райан Дорси и Ная Ривера
Райан Дорси и Ная Ривера
Фото: Getty Images, twitter.com/DorseyRyan

Адвокат Райана Амджад Хан утверждает в документах, что лодка "не была оборудована безопасным трапом, подходящим тросом, якорем, радио или какими-либо механизмами связи со спасателями, а также спасательными средствами". Это является нарушением закона Калифорнии.

Райан утверждает, что, если бы имелось надлежащее защитное снаряжение, лодка не отошла бы так далеко от Наи и Джози, когда они прыгнули в озеро, чтобы искупаться.

В документах он утверждает, что лодка "сильно раскачивалась взад и вперед" из-за ветра на озере. Райан также утверждает, что на озере не было никаких предупреждающих знаков, указывающих на то, что там может быть опасно, а также местные работники парка Пиру не предупредили Наю необходимости надеть спасательный жилет.

Напомним, сестра трагически погибшей Наи Риверы переехала к бывшему мужу актрисы.

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