Дочь Зиброва впервые прокомментировала слухи о свадьбе с бизнесменом

Дочь Павла Зиброва в эксклюзивном интервью рассказала о своей личной жизни и о свадьбе с бизнесменом Андреем Ищенко

Дочь украинского певца Павла Зиброва Диана в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, когда планирует свадьбу со своим женихом.

Диана, которая ранее рассказала о работе с папой, уже пять лет состоит в отношениях с бизнесменом Андреем Ищенко. Пара познакомилась благодаря отцу девушки.

"До этого у меня не было никаких отношений с парнями. Как я говорю: "Ты у меня первый, я у тебя последняя", – рассказала дочь артиста.

Диана Зиброва и Андрей Ищенко Фото: facebook.com/shansovik

По словам Дианы Андрей сделал ей предложение еще три года назад, но тогда она не была готова к такому шагу и назвала это репетицией.

"Я так сильно, как ежик, закрылась в себе, мне не хотелось об этом никому рассказывать. Конечно, он обижался, ему было неприятно, но он переступил через эту ситуацию, сказал: "Ну репетиция, хорошо", – поделилась Зиброва.

Диана призналась, что сейчас уже готова к созданию семьи. Она отметила, что из-за карантина они Андреем не могут определиться с датой свадьбой.

Диана Зиброва и Андрей Ищенко Фото: Facebook-страница Дианы Зибровой

"Планировать на этот год – не знаю. Возможно, осенью все будет лучше. Можно сказать, на низком старте идет подготовка к планированию семьи. Я хочу такую семью, как у моих родителей", – рассказала дочь артиста.

Смотрите полное интервью Дианы Зибровой для программы "Зірковий шлях":



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