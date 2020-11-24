Оля Полякова ответила на жесткую критику своего фото: "Женщины жрут женщин"

Артистка призвала украинских женщин уважать друг друга

Недавно Оля Полякова опубликовала фото на своей Facebook-странице, которое вызвало бурю обсуждений в комментариях. На певицу посыпалось очень много негатива со стороны ее подписчиц. Им не понравился образ и поза артистки на снимке.

Оля Полякова Фото: facebook/polyakovamusic

"Дешево, как и сама певичка. Жаль только, что молодежь учится у таких", "Мать двоих взрослых детей, хороший пример, потом удивляются и где они всего этого набрались, фу, какая гадость эта Полякова", "Фу-у-у-у! Ужас! И дочь так воспитывает!" – написали в комментариях под фото Оли.

Скриншот: Facebook-страница Оли Поляковой

Прочитав все гневные сообщения, Оля решила ответить хейтерам в видеообращении.

"Женщины в нашей стране ненавидят друг друга. Под моим последним постом, особенно в Facebook, где женщины постарше, столько желчи, столько злости. Девчонки, получается, что женщины у нас жрут женщин. Женщины развивают и популяризируют сексизм, эйджизм. Ненавидят чужую молодость, чужую красоту, то ли плача о своей, то ли забыв о ней. Девчонки, так же нельзя! Мы же с вами женщины! Давайте поддерживать друг друга, давайте говорить, что мы молоды, красивы, сексуальны. Прекратите топить друг друга!" – обратилась к женщинам певица.

Напомним, телеканал "Украина" активно готовится к премьере шоу "Маска" и наконец раскрывает имя первого звездного детектива шоу – им станет Оля Полякова.

Ранее Оля Полякова резко ответила на критику ее концерта с Киркоровым.

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