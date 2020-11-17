Маша Ефросинина показала, как она менялась за время работы на телевидении (фото)

Ведущая поделилась архивными снимками

Маша Ефросинина, которая впервые опубликовала снимки покойного отца, работает на украинском телевидении более 20-ти лет. Накануне артистка отпраздновала День работников радио, телевидения и связи, в связи с чем поделилась с поклонниками своими архивными снимками.

На странице Марии в Instagram опубликованы кадры, сделанные в разные годы ее работы на ТВ. В подписи к посту Ефросинина вспомнила, как прошел ее первый эфир.

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

"Двадцать два года назад мне впервые вставили в ухо какую-то говорящую штуку, и из нее раздалось: "Три, два, один,каааамера!". Телевидение сделало меня той, кем я сегодня являюсь, заняло большую половину моей жизни, и научило меня многому", – написала ведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что Маша Ефросинина была ведущей таких популярных телешоу, как: "Фабрика звезд", "Сердца трех", "Подъем", "Сюрприз, сюрприз". На фотографиях она запечатлена с коллегами Сергеем Притулой, Юрием Горбуновым и Александр Педаном.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж.

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