Делать что-то новое и не становиться "нафталином": Олег Винник рассказал о новых песнях

В следующем году певец планирует экспериментировать

2020 год был очень продуктивным для Олега Винника. Певца признали самым высокооплачиваемым артистом в Украине, а 2021 год обещает быть еще более успешным. Ведь по восточному гороскопу наступает год Олега Винника. Сам артист не очень верит предсказаниям астрологов, он больше обращает внимание на знаки свыше, которые посылаются ему непосредственно "в лоб". В столь непростое время любимец многомиллионной публики оставался трендсеттером и обещает дальше радовать своих зрителей приятными сюрпризами.

"В скором времени хочу удивить и себя, и слушателей совсем другим направлением. Это хорошо – делать что-то новое, чтобы не становиться "нафталином" и не приедаться, в первую очередь, самому себе. Временами нужно менять стилистику", – рассказал музыкант в эксклюзивном интервью журналу "Телегид".

Певец напомнил, что у него есть опыт работы в мюзиклах, в опере, в народном хоре и на эстраде.

"Мой репертуар и сейчас довольно разнообразный. Но всегда есть куда расти и развиваться. Мне очень интересно, как люди будут реагировать на абсолютно другой стиль в моем исполнении", – сказал Олег Винник.

Певец Олег Винника Фото: пресс-служба

По словам певца, сумбурный 2020-й стал плодотворным на творчество, поэтому в скором времени от Винника можно ожидать новинок.

"Есть и философские, и лирические, и танцевальные треки. Слава Богу, в этом сумбурном году Он дает мне творчество. И для меня это знак: значит, жизнь продолжается! Что бы ни происходило, какие бы проблемы нас не окружали в сфере здоровья, работы, финансов – в моей профессии главное – творить. Если людям нужны песни, значит, они будут. Просто так я их не выдумываю, не прошу, не покупаю. Бог мне дает их свыше", – поделился артист.

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