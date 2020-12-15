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TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

Сегодня, 15:15

Певица рассказала, как сейчас складываются отношения с Егором Глебом

Подготовка к Новому году продолжается. 31 декабря телеканал "Украина" покажет грандиозное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна". В концерте приняла участие и певица TAYANNA. За кулисами праздничного шоу она рассказала о том, какие отношения у нее с бывшим мужем Егором Глебом и общается ли он с сыном.

В 2014 году украинская певица TAYANNA рассталась с Егором Глебом. Вместе они были три года, у них также есть общий сын Даниэль. В настоящее время саунд-продюсер живет в России и встречается с Ани Лорак. TAYANNA отметила, что не запрещает ребенку видеться с отцом.

"Время от времени напоминаю сыну, чтобы он позвонил отцу. Потому что он сейчас в таком возрасте, когда мальчику необходимо внимание отца – нужен его совет, подбадривание – то есть он должен мотивировать сына развиваться. Поэтому я напоминаю о том, чтобы он постоянно общался, звонил отцу. Отец тоже ему звонит, они общаются, имеют свои секреты и я от этого очень счастлива. Я понимаю, что человек себя не чувствует как-то обделенным папиным вниманием и не думает, что у него есть только мама. Он знает, что у него есть и отец, и мать. И уже психологически складывается такая картина, что он чувствует себя цельным. А это очень и очень важно", – поделилась певица TAYANNA.

TAYANNA c сыном
TAYANNA c сыном
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Артистка и сама поддерживает отношения с бывшим мужем.

"Мы общаемся. Я считаю, что это абсолютно нормально – мы все люди и должны поддерживать связь, потому что у нас есть связующее звено, которое дает нам возможность общаться", – рассказала артистка.

Увидеть грандиозное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00. Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы "MOZGI", "DZIDZIO" и многие другие.

Ранее Дмитрий Климашенко рассказал об отношениях с TAYANNA.

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