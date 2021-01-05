Ані Лорак показала чарівного нового члена сім'ї: фото

Артистка поділилася серією відео і фото з новим улюбленцем

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно показала своє дитяче фото з братами, завела пухнастого домашнього улюбленця. Ним став маленький песик на прізвисько Тоша, з яким артистка вже встигла зробити не одне селфі.

Ані Лорак позувала з Тошею на тлі ялинки та поділилася фотографіями в Instagram. Співачка назвала песика "новим членом сім'ї" і повідомила, що ім'я для чотириногого друга вибрала її донька Софія.

Ані Лорак завела домашнього улюбленця Фото: instagram.com/anilorak

Шанувальники Ані Лорак вирішили дізнатися, що це за порода. Виявилося, що це мальтіпу – собачки такої породи мають чарівним зовнішнім виглядом і завзятим характером.

Ані Лорак і її пес Тоша Фото: instagram.com/anilorak

У Instagram-Stories Ані Лорак показала, як Тоша веселиться з іграшкою і весело стрибає на тлі різдвяного декору.

Скріншот Instagram

Раніше співачка TAYANNA розповіла про бойфренда Ані Лорак.

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