Наташа Королева устроила безумные танцы, а Тарзан поковырялся в носу: видео
Артисты записали комичный ролик после Нового года
Певица Наташа Королева, которая ранее поставила точку в истории с Тарзаном, удивила фолловеров зажигательным роликом. Певица предложила "растрясти" новогоднее оливье танцами, и сняла совместное видео со своими друзьями.
На юмористическом видео, опубликованном в Instagram Наташи Королевой, можно увидеть и Тарзана на втором плане – шоумен буквально поковырялся в носу, что сразу же приковало внимание подписчиков. Сама певица появилась в стильных брюках с ярким принтом и зимней куртке.
"Люди? Ну как дела? Силы есть? Может Оливье с селёдочкой под шубой пора растрясти?", – написала Наташа Королева.
Подписчики не удержались от комментариев под видео:
Ранее мы сообщали, что после измены Тарзана Королева записала с ним совместный трек.
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