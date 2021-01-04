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Наташа Королева устроила безумные танцы, а Тарзан поковырялся в носу: видео

Сегодня, 20:30

Артисты записали комичный ролик после Нового года

Певица Наташа Королева, которая ранее поставила точку в истории с Тарзаном, удивила фолловеров зажигательным роликом. Певица предложила "растрясти" новогоднее оливье танцами, и сняла совместное видео со своими друзьями.

На юмористическом видео, опубликованном в Instagram Наташи Королевой, можно увидеть и Тарзана на втором плане – шоумен буквально поковырялся в носу, что сразу же приковало внимание подписчиков. Сама певица появилась в стильных брюках с ярким принтом и зимней куртке.

"Люди? Ну как дела? Силы есть? Может Оливье с селёдочкой под шубой пора растрясти?", – написала Наташа Королева.

A post shared by (@koroleva__star)

Подписчики не удержались от комментариев под видео:

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Ранее мы сообщали, что после измены Тарзана Королева записала с ним совместный трек.

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