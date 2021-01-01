"Плачу от радости": певица Валерия стала бабушкой

У 22-летнего сына артистки появилась дочь

Российская певица Валерия, которая недавно попала в скандал из-за поздравления католиков с Рождеством, стала бабушкой. В новогоднюю ночь у ее 22-летнего сына Арсения и его супруги Лианы родился первенец. Радостной новостью Валерия поделилась на своей странице в Instagram.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями", – написала артистка в посте.

Скриншот: instagram.com/valeriya

Валерия не стала скрывать подробности и сразу же раскрыла пол ребенка – это девочка.

Ее сын Арсений Шульгин в Instastories поделился фотографиями из родильного дома. Согласно фото, роды у Лианы начались около 3 часов ночи 1 января.

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Какое имя молодые родители выбрали для своей дочки – пока неизвестно.

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