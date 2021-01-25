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Телевизор, интернет и соцсети: откуда украинцы предпочитают узнавать новости

У современного человека много способов получать актуальную политическую, социальную и культурную информацию

Смартфоны и компьютеры с доступом в интернет есть почти у каждого украинца, но главным источником новостей все еще остается телевизор. Жители страны смотрят общенациональное телевидение, чтобы узнавать информацию о:

политической ситуации;

новых законопроектах и других нормативно-правовых актах;

действиях правительства.

Телевизоры снабжают зрителей актуальной политической, социальной и культурной информацией.

Многие пользователи даже готовы купить LED телевизор LG, Samsung, Kivi или любого другого бренда, чтобы смотреть выпуски новостей на большом экране.

Каким еще источникам массовой информации верят жители разных уголков Украины?

Социальные сети

Если раньше социальные сети использовались преимущественно для личного общения, теперь они постепенно превращаются в своеобразный "голос народа". В тематических группах украинцы обсуждают важные события из разных сфер жизнедеятельности.

Соцсети — удобный инструмент для проведения социологических опросов. С их помощью активисты узнают отношение пользователей к разным происшествиям и личностям.

Социальные сети пользуются популярностью благодаря тому, что не только предоставляют доступ к новостям, но и позволяют высказаться в формате постов и комментариев.

В топе социальных сетей, подходящих для распространения новостей:

Фейсбук;

Инстаграм;

Ютуб;

Тик-Ток.

Интернет-издания

Также не забывают украинцы о газетах. Правда в 2021 году их читают не в бумажном формате, а в электронном. Благо, многие популярные новостные издания выходят и в интернете.

При этом пользователи доверяют далеко не всем онлайн-источникам. Правдивыми они считают только те новости, которые публикуются в онлайн-журналах и газетах с положительной репутацией.

Сарафанное радио

Один из самых действенных способов распространения информации — маркетинг из уст в уста. Его эффективность обусловлена тем, что люди склонны доверять новостям, полученным от реального человека (например, от друга или родственника).

Активное живое обсуждение новостей, услышанных по телевизору или по радио, популярно среди представителей старшего поколения.

Благодаря сарафанному радио, люди узнают важные новости даже от посторонних. Например, во время поездок в общественном транспорте или походов в супермаркеты.

Пользователи относят радио больше к средству развлечений, чем к источнику новостного характера.

Кроме телевизионных служб новостей, соцсетей и веб-сайтов, средством распространения оперативной информации являются брошюры, билборды и разовые издания (например, агитационные листовки и газеты).

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