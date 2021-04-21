Як позбутися від подряпин на екрані смартфона: 5 лайфхаків в домашніх умовах

За допомогою простих засобів можна привести подряпаний екран смартфону в повний порядок

На екранах смартфонів навіть при самому дбайливому використанні рано чи пізно з'являються подряпини. Втім, не варто завчасно турбуватися, адже є шанс зробити дисплей, як новий – далі в матеріалі, як цього досягти.

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Смартфони з подряпинами Фото: Сьогодні

Паста ДОІ

Ця паста була розроблена в Державному оптичному інституті, а тому і отримала назву від цієї структури. Фахівці під час розробки складу пасти враховували, що її будуть застосовувати насамперед для полірування скла. Але також вона підходить для металу і кераміки. Найголовніше, що паста не пошкоджує поверхню того ж скла, а тому її сміливо можна використовувати для поліровки навіть екрану смартфона.

паста ГОІ Фото: Скріншот з YouTube

Нанесіть невелику кількість пасти на дисплей, попередньо приготувавши шматочок тканини. Потім круговими рухами розітріть пасту в тому місці екрана, де є подряпини. Як тільки буде досягнуто бажаного результату, залишки пасти приберіть з екрану.

Вартість пасти ГОІ – не більше 50 гривень.

Паста-поліроль Displex

Ця паста розроблена спеціально для видалення подряпин з скла екранів мобільних телефонів, годинників, ноутбуків та іншої подібної техніки. У цій пасті немає абразивних елементів, а тому вона безпечна для полірування дисплеїв смартфонів. Крім того, після полірування на екрані залишається плівка, яка не відчувається руками, а також не дасть з'явитися новим подряпинам.

Паста-поліроль Фото: Скріншот з YouTube

Застосовувати пасту потрібно в такий спосіб. Нанесіть невелику кількість на екран, а потім ганчіркою втирайте в дисплей, докладаючи невеликі зусилля. Для бажаного результату процедуру слід повторити кілька разів.

Така паста-поліроль коштує близько 200-300 гривень.

Автомобільні поліролі

Так звані антицарапіни для авто дуже добре підходять і для полірування стекол смартфонів. Ефект буде видно вже після першого використання, адже такі поліролі усувають подряпини навіть на кузові автомобіля. Як і в попередніх випадках, склад пасти потрібно втирати в екран смартфона круговими рухами, а після бажаного результату залишки поліролі зняти вологою ганчіркою.

Автополіролі Фото: Скріншот з YouTube

Вартість поліролю для авто починається від 100 гривень, а за 200-250 гривень можна придбати дуже хороший варіант. Бажано перед покупкою почитати відгуки автомобілістів про ту чи іншу поліроль. Якщо відгуки позитивні, сміливо беріть такий поліроль для свого смартфона.

Вартість – близько 200 гривень.

Зубна паста

У кожній зубній пасті є абразивні матеріали, які діють на емаль зубів, як скраб, очищаючи їх від нальоту. Подібну дію зубна паста може виконати і з подряпиною на екрані смартфона, затираючи її.

Зубна паста Фото: Скріншот з YouTube

Нанесіть невелику кількість пасти на дисплей, а потім круговими рухами, можна навіть пальцем, потріть екран. Потім варто почекати поки паста висохне. Беремо злегка змочену ганчірку або ватний диск, поліруючи екран. Після потрібного результату залишки пасти прибрати серветкою.

Застосування цього методу буде коштувати не більше 50 гривень.

Наждачний папір

Цей метод на перший погляд злегка авантюрний, але все ж народні умільці радять його. Потрібно взяти наждачний папір з найдрібнішим напиленням. Принцип в тому, що якщо полірувати екран в тому місці, де є подряпина, знімається невеликий шар "живої" поверхні і таким чином подряпина стає менш помітна або ж зовсім зникає. Але варто враховувати, що цей метод досить ризикований і один невірний рух може ще більше погіршити ситуацію.

Наждачний папір Фото: Скріншот з YouTube

Тому перед початком полірування екрану смартфона краще випробувати невеликий наждак на інших схожих поверхнях. Можна це зробити на якомусь старому смартфоні, який вже не використовується.

Пара листів наждачного паперу буде коштувати не більше 20-30 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що робити, якщо смартфон впав у воду.

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