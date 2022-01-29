Везет с деньгами, не везет в любви – краткий гороскоп на завтра, 30 января для всех знаков Зодиака

Астролог составил прогноз на воскресенье. Этот день удачен для Тельцов, Раков и Козерогов

У Овнов будет много хлопот. Останетесь довольны результатом, хотя всего, что напланировали, закончить не успеете.

Тельцы должны быть готовы очень быстро принимать решения. Особенно в делах сердечных. Иначе упустите свой шанс.

Близнецов ждут успехи с деньгами, но в любви вряд ли повезет.

Раки сейчас удачливы, вас ждет победа и успех.

У Львов день будет спокойным, неторопливым. Не ставьте перед собой большие задачи, а в малых – добьетесь успеха.

Девы отнесутся к своим делам легкомысленно, но им повезет.

Весы не должны опаздывать – из-за опозданий будут потери и сложности. Так что выходите из дома заранее.

Скорпионы на подъеме, будет много встреч, общения с друзьями.

Стрельцов ожидает успех в бизнесе и приятные подарки. В сердечных делах – полная чехарда.

Козероги, завтра у вас все получится именно так, как вам бы хотелось. Удачный день.

Водолеи, боритесь со своей нерешительностью. Не надо колебаться, надо действовать.

Рыбы настроены на позитивную волну. Могут удивить коллег своим мастерством.

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