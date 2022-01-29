Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС

Мотивация жить

Трендовые прически

Love Is...

Стиль Кароль

Неделя от-кутюр

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Везет с деньгами, не везет в любви – краткий гороскоп на завтра, 30 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 января, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астролог составил прогноз на воскресенье. Этот день удачен для Тельцов, Раков и Козерогов

У Овнов будет много хлопот. Останетесь довольны результатом, хотя всего, что напланировали, закончить не успеете.

Тельцы должны быть готовы очень быстро принимать решения. Особенно в делах сердечных. Иначе упустите свой шанс.

Близнецов ждут успехи с деньгами, но в любви вряд ли повезет.

Раки сейчас удачливы, вас ждет победа и успех.

У Львов день будет спокойным, неторопливым. Не ставьте перед собой большие задачи, а в малых – добьетесь успеха.

Девы отнесутся к своим делам легкомысленно, но им повезет.

Весы не должны опаздывать – из-за опозданий будут потери и сложности. Так что выходите из дома заранее.

Скорпионы на подъеме, будет много встреч, общения с друзьями.

Стрельцов ожидает успех в бизнесе и приятные подарки. В сердечных делах – полная чехарда.

Козероги, завтра у вас все получится именно так, как вам бы хотелось. Удачный день.

Водолеи, боритесь со своей нерешительностью. Не надо колебаться, надо действовать.

Рыбы настроены на позитивную волну. Могут удивить коллег своим мастерством.

Читайте также:

Астрологический прогноз на неделю 24-30 января – угроза от железа и электричества

Гороскоп на неделю 24-30 января для всех знаков

Гороскоп на 24-30 января 2022 года: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
29 января. Ольга Навоя Токарчук. Ровно 60 лет назад в польском Сулехове родилась "инопланетная писательница" украинского происхождения - обладательница Нобелевской премии по литературе-2018…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
24 — 30 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять