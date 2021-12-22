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В Филадельфии школьники могут писать в документах, что они небинарные персоны

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
22 декабря, 09:52
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Ученики могут менять свои данные в табелях, посещениях, вносить корректировки без предоставления юридических документов и согласия родителей
В Филадельфии школьникам позволили идентифицировать себя как небинарные персоны в документах
В Филадельфии школьникам позволили идентифицировать себя как небинарные персоны в документах / Фото: Коллаж: Сегодня

Права представителей ЛГБТС все еще продолжают ущемлять, но они умеют добиваться своего: пока трансгендеры продолжают травить Джоан Роулинг, 13 декабря в школьном округе Филадельфии ученикам позволили официально идентифицировать себя как небинарные персоны в документах. Об этом сообщает Philadelphia Inquirer.

Так, ученики могут идентифицировать себя небинарными персонами на школьных порталах, а если им захочется внести любые изменения в свое имя или гендер, то это можно сделать в специальной форме Google. Учащиеся могут менять свои данные в "большинстве систем для студентов и школ", табелях и посещениях.

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Корректировки можно вносить без предоставления юридических документов и согласия родителей. Но по закону округ должен показывать информацию из законного свидетельства о рождении ученика при подаче информации в Департамент образования штата Пенсильвания.

Также сообщается, что округ "продолжит выступать за принятие подобных изменений на уровне штата и федеральном". Учитель по искусству Джеффри Колман, тоже идентифицирующий себя небинарной персоной, поделился, что нововведение "намного облегчает процесс и передает весь контроль в руки учащихся".

Тем временем в 2022 году в Токио собираются легализировать однополые браки.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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