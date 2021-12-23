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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 декабря

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 14:05
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 23 декабря.

  • Цифра дня 13
  • Цвет дня зелёный
  • Число удачи 4

В главных плюсах дня – гибкость и терпение. При этом минусы дня несут конфликты и мошенничество. В основе дня – провести уборку и выбросить ненужные вещи, часть отдать нуждающимся на благотворительность. В вопросах красоты и фитнеса – антицеллюлитные процедуры и очищение организма.

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В отношении здоровья – печень и зрение. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для очищение рабочего пространства и разбора документов.

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Марина Григоренко
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