Три знака, которым повезет на неделе 31 января – 6 февраля – гороскопы

Астрологи обещают нервную, напряженную неделю. Но некоторым знакам Зодиака удастся справиться с любыми проблемами, не затрачивая особых усилий.

Расположение светил указывает, что будущая неделя окажется очень непростой. Она начнется с новолуния (1 февраля, вторник). И это будет не просто начало нового лунного месяца. А и начало лунного года!

По китайскому календарю 1 февраля начинается год Тигра (ссылка). То есть, закладывается новая программа на целый год, меняются планы, возможна какая-то встряска.

Чтобы не испытать потерь на будущей неделе, нужно проявить множество личных качеств:

• быть терпимым и снисходительным, чтобы избежать конфликтов;

• жить по графику, чтобы все успеть и не получить нагоняй за невыполненные дела в срок;

• не давать обещаний, если есть даже малейшее сомнение, что вы не сможете их выполнить.

Впрочем, есть три знака, которым все эти рекомендации астрологов без разницы. В начале февраля им будет постоянно везти, и они смогут большинство опасностей обойти стороной. Что это за знаки?

Весы (24 сентября – 23 октября)

У вас будет куча энергии и много идей. Вы можете смело их воплощать в жизнь, начиная со вторника. Откроется зеленый свет для любых, даже рискованных дел в карьере и любви.

Если вы бежите вперед, хорошо бы смотреть по сторонам. Есть вероятность, что вы разбрасываете вокруг себя людей, как кегли. Вам-то сейчас может и все равно, но едва ли это будет на руку в будущем.

Не слишком хвастайтесь перед других. Ваши разговоры об успехах злят людей, у которых имеются проблемы. Больше всего на вас злятся Козероги.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вам не стоит торопиться и расходовать много сил в самом начале недели. Лучше выждать, собрать всю нужную информацию. Тогда удача сама потечет к вам в руки. В этом главное преимущество этой недели. Многое получается само по себе. Вы лишь потираете руки и собираете дивиденды.

Ваша главная цель – общение, новые контакты и связи. Чем с большим количеством людей вы поделитесь своими идеями, тем легче будет осуществлять задуманное. Никому не забывайте говорить "спасибо".

У вас могут быть подарки судьбы. Это, собственно, подарки, неожиданные находки, благоприятные возможности, за которые надо ухватиться. Не зевайте!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Хотя неделю вы начнете совсем не в радужном настроении, все быстро изменится. И вы можете показать результат даже лучший, чем сами ожидали. Светила сейчас к Рыбам благосклонны. У вас большой потенциал и впереди куча возможностей для его реализации.

Вам надо бороться с приливами плохого настроения. Вы не верите в себя и сомневаетесь в других. Вам требуется больше полагаться на удачу, она не подведет.

У вас есть секреты, которыми ни с кем не следует делиться. Вы и сами знаете, о чем речь. Нужно больше общаться с людьми, но при этом излишняя откровенность – ваш враг. Для того и придумали этикет, чтобы люди не выбалтывали самое важное.

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