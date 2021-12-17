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Лунный календарь на неделю 20-26 декабря 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
17 декабря, 13:47
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Согласно лунному календарю, наиболее тяжелыми и противоречивыми днями на следующей неделе будут среда и воскресенье.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину декабря 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 20-26 декабря 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 20-26 декабря 2021 года

  • 20 декабря, понедельник – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

  • 21 декабря, вторник – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

  • 22 декабря, среда – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

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  • 23 декабря, четверг – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

  • 24 декабря, пятница – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

  • 25 декабря, суббота – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

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  • 26 декабря, воскресенье – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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