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Имеют ли право украинцы радоваться во время войны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня Марина Журбенко Марина Журбенко Психолог
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13 июня, 13:33
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Желание вернуться к прежней жизни разбивается о стену сомнений – имею ли я право выпить вино на свой день рождения; могу ли я наслаждаться чашкой кофе, глядя на цветущие пионы; нормально ли встретиться с друзьями, чтобы повеселиться вместе...
Как отпраздновать день рождения и не чувствовать вину?
Как отпраздновать день рождения и не чувствовать вину? / Фото: Коллаж: Сегодня

Война принесла в нашу жизнь ужас и боль, от которых мы не оправимся никогда. На востоке страны идут ожесточенные бои, наши родные и знакомые присоединяются к ВСУ, чтобы выбороть свободу от РФ, а мы, находясь в сравнительной безопасности, наслаждаемся кофе, садим цветы и покупаем новое платье для празднования дня рождения. Нормально ли это, мы спросили у психолога Марины Журбенко.

Война. Страшное известие, всколыхнувшее миллионы украинцев, заставило дрожать от ужаса, страдать от боли, бояться будущего и выдыхать с облегчением, благодарить за каждую прожитую минуту. Четвертый месяц, как мы задаем себе множество сложных вопросов и пытаемся найти что-нибудь в ответ, по крайней мере, каждый для себя. Война усугубила все существующие проблемы внутри каждого из нас, вернула в состояние базовых нужд и бескомпромиссно распорядилась нашими путями.

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Марина, мне стыдно, что я сейчас за границей в безопасности; мне стыдно, что я приобрел жилье; не могу себе позволить заварить кофе дома, потому что там люди в подвалах; я сплю и мне снятся изнасилованные дети…

Знаю, болит. Болит всем. Просто некоторые умело защищаются от этой боли, а некоторые не справляются.

Сегодня, получив опыт работы с травмой войны, я почувствовала в себе и увидела на примере своих клиентов, что единственное, что способно спасти нас и не дать сойти с ума – это маленькие поводы для радости. Радость – одна из базовых эмоций человека, и потребность в ее ощущении у нас живет с рождения. С какими бы сложными обстоятельствами не столкнулся человек с детства, радость – это то, что бессознательно толкает его принимать те решения, которые сохранят жизнь. Так уж запрограммирован наш мозг, он постоянно нуждается и ищет стимулов, и сама радость является самой приятной и желанной в получении эмоцией.

Конечно, в обстоятельствах, с которыми мы столкнулись, сложно балансировать между "мы все умрем" и "я люблю жизнь". Но должна заверить, что любимые маленькие дела – это и есть стимул продолжать свою жизнь. Нет правил, по которым мы могли бы четко установить градацию, на что мы имеем право во время войны и гибели людей, а на что нет. Но существует правило собственных ценностей и отношение к этим событиям с уважением. Я глубоко убеждена, что отмена свадьбы, крещения или празднования дня рождения не придаст сил в победе воинов на передовой. Однако взрыв фейерверка – точно будет неуместным в это время.

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А что действительно придаст сил, так это любая поддержка психологически, материально, физически, информационно, логистически и так далее. Помочь старенькой соседке с приобретением продуктов питания, помочь молодой мамочке с ребенком, помочь в сборе средств, помочь адаптироваться переселенцам в новом городе, помочь себе в получении ресурса, чтобы завтра встать с кровати и продолжить жить. Все это очень весомые взносы во время войны! И каждый раз, когда мне пишут, что себе смогли что-то позволить – я радуюсь. Радуюсь, потому что никто не в состоянии отобрать у нас желание создавать стимул продолжать собственную жизнь. Радуюсь, что несмотря на все страшные, ужасные, безнравственные, нездоровые поступки врагов – у нас с вами не заканчиваются силы радоваться, рожать детей, праздновать свадьбу, покупать что-нибудь вкусненькое, учиться, отдыхать или даже расслабляться. На мой взгляд, это лучшая месть врагам.

Хочу только добавить, что во всем есть здравый смысл и подход. Уважение к погибшим, к тем, кто пострадал или потерял близких, к тем, кто сейчас на передовой – важно. Это то, что отличает нас от них. Уважение к другим начинается с уважения к себе. Если вы знаете что-либо о собственных ценностях, то вам не сложно будет относиться к другим с уважением и снисходительностью. Помните, что добро порождает добро, и наоборот. Итак, главная наша миссия на сегодняшний день – создавать больше повода для, по крайней мере, маленьких радостей и побед!

Вам будет интересно узнать мнение военного психолога, можно ли постить селфи и веселые фото в соцсети.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Марина Журбенко
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