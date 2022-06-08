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Почему нельзя запускать салют и устраивать шумную вечеринку

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня Тамара Добудогло Тамара Добудогло Психолог
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8 июня, 14:26
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть запрет салютов на время войны. Психолог рассказывает, почему это важно сделать сейчас
Почему, празднуя свадьбу, нельзя запускать салют или устраивать шумную вечеринку
Почему, празднуя свадьбу, нельзя запускать салют или устраивать шумную вечеринку / Фото: Коллаж: Сегодня

Психологи советуют пытаться возвращаться к нормальной жизни: проводить время с друзьями, делать маникюр или покупать платья, читать книги и даже выкладывать позитивные селфи в Instagram. Но, похоже, некоторые люди слишком буквально восприняли эти советы.

Так, на днях в Киеве и Днепре были зафиксированы случаи запуска салютов, а в соцсетях периодически появляются сообщения о тех или иных вечеринках в клубах. Разбираемся с психологом Тамарой Добудогло, почему это неприемлемо.

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То, что мы сейчас проживаем, война в Украине – это коллективный опыт. Это не частная история, которая кого-то касается, а кого-то нет. Сейчас мы должны все объединиться, быть тактичными, эмпатичными по отношению к другому.

Психолог объяснила, что не стоит устраивать шумные вечеринки, чтобы отпраздновать свадьбу или день рождения, так как это может вызвать паническую атаку и сильнейшие психические расстройства у окружающих.

Салют, дискотека, громкая вечеринка – это бестактный способ возвращения к нормальной жизни. Одно дело, когда ты восстанавливаешь бизнес, покупаешь кофе, встречаясь с друзьями, платишь за услуги почтовых сервисов, покупаешь у отечественных производителей – это есть возвращение к нормальному.

Помните, нарушать покой другого человека, который пережил ужасы войны – неприемлемо.

Мы все по-разному травмированы. Конечно, кто-то вернулся к прежней жизни быстрее. Особенно те люди, которые выехали в самом начале войны из зон боевых действий и не слышали канонаду артиллерии, содрогаясь каждую минуту. Если у человека есть точки опоры такие, как работа, безопасность, финансовая возможность, он имеет большую возможность наладить ритм жизни.

Есть люди более травмированы, эмоционально их больше задело. Даже громкая музыка способна вызвать паническую атаку. Они плохо реагируют на такие громкие звуки, и эти люди могут находится рядом с вами за стеной. Не включать громко музыку и не запускать салют – это не значит, что вы лишаете себя радостей и удовольствия, позитива. Это значит – оглянуться по сторонам и понять, никого ли твое проявление свободы и радости не заденет.

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Нужно научиться чувствовать грань между тем, что вам хочется и состоянием другого человека. Это грань в тактичности, и понимании контекста ситуации, а это – война в Украине. Никто не запрещает вам отправиться на пикник с друзьями и провести его без драйва, а спокойно, уважая других.

Помните, ВСУ сейчас защищают не какого-то конкретного человека, а всю страну, миллионы жизней, независимо от статуса и финансовых возможностей. Почему бы нам всем не брать с них пример и стать толерантными к другим.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Тамара Добудогло
Тамара Добудогло Психолог

Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии

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