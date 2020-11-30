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Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

Сегодня, 05:49

Астрологический прогноз на 30 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 30 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Не пытайтесь все переделать и не взваливайте на свои плечи все дела, вы ведь не Атлант. Просто будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Овна

Вас ждет сегодня супер продуктивный и результативный день в рабочих делах. Сможете сделать все быстро и качественно. Только не отвлекайтесь на флирт и другие заманухи – можете попросту запороть все дела.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Тельца

Отличное время для общения и установления полезных связей. Они вам потом очень пригодятся на новом месте работы, которое вы так ищите. Пора доставать свой блокнотик с желаниями и дописать новые цели. Дерзайте и не стесняйтесь записывать даже самые смелые мысли!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Близнецов

Вы сегодня пушка, хлопушка и зажигалка. Сможете сделать все, что себе запланировали и даже больше, а вечером – гордиться собой. Смело устраивайте вечеринку победителя и зовите в ресторан (пока они не закрылись вовсе) всех, кого посчитаете нужным. Вы сегодня звезда – сияйте!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Рака

Сегодня вам не захочется решать какие-то важные вопросы, поэтому придется немного себя заставить. Да, никаких попусков давать себе нельзя, иначе все, о чем вы мечтаете – останется в мечтах. Прямо сейчас заварите чашку кофе, включите серию "Друзей" и за эти 20 минут, которые длиться серия, расслабьтесь. А потом выключайте сериал и живо беритесь за дело!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Льва

Вы так любите чистоту и порядок, что самое время будет перебрать все свои документы, чеки, различные бумажки, которые валяются без дела и сильно вас раздражают. А потом переходите в гардероб, на кухню и к другим шкафам. Пора избавиться от старого, прошлого – пришло время обновления!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Девы

Старайтесь решать все свои вопросы спокойно и уравновешенно. Не берите на себя больше, чем можете сделать. В обед устройте себе настоящую фиесту – если не знаете, что это такое – википедия в помощь. А пока коктейль в руку и релакс.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Весов

Сегодня вы будете чувствовать себя угнетенным, злым и обиженным. Спорт вам в помощь – тяжелое железо в зале и хорошенькая физическая встряска живо приведут вас в чувство. Ну а потом и новые идеи придут, и вопросы начнут решаться проще и быстрее. Главное – не занудствуйте сегодня!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вы почувствуете себя сегодня титаном, который готов на все и решит любую проблему. И правильно, не сдерживайте себя – все в ваших руках, только дайте им волю. А еще, постарайтесь себя чем-то смотивировать, тогда вас точно никто остановить не сможет. Вечером вас ждет сюрприз от любимого человека. Только тсс!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Стрельца

Попадать в цель вы любите и умеете, вот только сегодня ваш прицел немного сбит. Расстраиваться не нужно, просто поменяйте род деятельности, займите себя спортом или хобби. Это здорово переключит ваше внимание и отвлечет от любых проблем. А потом и решение важных вопросов найдется – будьте терпимее к себе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Козерога

На работе можете допустить серьезную ошибку, поэтому сегодняшний день лучше сделать выходным либо же избегать решения важных вопросов. Придется побегать от начальника, конечно, но лучше так, чем накосячить. А еще сегодня у вас возникнет большое желание поконфликтовать. Ну вы уже знаете, что делать – выходной!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете еще той батарейкой, поэтому решение важных вопросов и овладение новыми навыками, будет очень продуктивным. Лениться – запрещено! А еще, вашему близкому человеку важно дать любовь и ласку – будьте котиком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года, для Рыб

Не стоит ждать ошеломляющих успехов в работе, но вот время для заключения различных сделок, подписания договоров – самое то! Не упустите шанс добиться положительных результатов для себя же – потом будете довольны собой! И не берите на себя чужие обязанности – занимайтесь только собой!

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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