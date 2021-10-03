Гороскоп на сегодня 3 октября для всех знаков зодиака: Львы, задуманное исполнится

Астрологический прогноз на 3 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 3 октября 2021 года. В этот день стоит прислушиваться к своей интуиции и советам окружающих, а также полезно получать новые знания.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Овна

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Найдите себе занятие по душе, чтобы отвлечься от текущих проблем. Но не пытайтесь изменить себя только потому, что вы кому-то не нравитесь. Вы самобытны, не стоит ни под кого подстраиваться, это неправильно.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Тельца

Сегодня вам придется выполнить данное кому-то некоторое время назад обещание. Скорее всего, вам об этом напомнят, даже если вы и не считаете это правильным. Зато близкие люди поднимут вам настроение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Близнецов

Вы сегодня окажетесь в центре внимания тех людей, которые вас обычно не замечают. Будьте начеку – неизвестно, чего они от вас хотят. День пройдет позитивно, если вы сумеете вовремя реагировать на происходящие перемены.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Рака

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Работа – не волк, особенно в ваш законный выходной. Лучше посвятите время себе, приведите в порядок мысли, пересмотрите гардероб и придумайте, как обновить имидж. Спонтанные решения будут удачными.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Льва

У вас сегодня получится все, что вы задумали. Действуйте смело и наслаждайтесь плодами своего труда – вам ничто и никто не помешает. Полезно прислушаться к разговорам – вы получите ценную информацию.

Дева (22 августа – 3 октября)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Девы

Сегодняшний день будет легким, и вы даже не заметите, как он подойдет к завершению. Побольше бы таких дней – и будет не жизнь, а сплошной праздник. Поищите применение своим многочисленным талантам.

Весы (3 октября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Весов

Добрые дела в этот день просто необходимы. Проявляя бескорыстие, вы почувствуете неимоверный прилив сил. Заниматься этим часто не получается, но хоть иногда вспоминайте о них. Вам воздастся за ваши деяния.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Скорпиона

Все, над чем вы так настойчиво трудились всю неделю, даст результаты. Остается только хвалить себя и держать планку на том же высоком уровне. Даже не пытайтесь кому-то что-то доказать, вы говорите на разных языках.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Стрельца

Вам необходимо отвлечься от насущных дел. Решение чужих проблем отложите на потом, займитесь собой. Не накапливайте неразрешенные вопросы, потому что потом они накатят, как снежный ком, и вы их не осилите.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Козерога

Сегодня в вашу честь будут звучать фанфары – и вполне заслуженно. Возможно, вы ошибаетесь насчет человека, о котором много размышляете в последнее время. Вам необходим более объективный взгляд со стороны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Водолея

Сегодня вы откажетесь от надуманного имиджа, приобретенных привычек и будете, наконец, самими собой. Этим вы немало удивите окружающих. Возможно, вы к этому и не причастны, но придется подчиниться новым правилам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2021 года, для Рыб

Этот день благоприятен для новых знакомств и бесед – от серьезных деловых до приятных дружеских, только без сплетен, и даже романтических. Не позволяйте себя торопить, это будет во вред, а не во благо.

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