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Гороскоп на сегодня 18 сентября для всех знаков зодиака: Тельцы, самый лучший день – проведенный с семьей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
18 сентября, 06:50
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Астрологический прогноз на 18 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 18 сентября 2021 года. День омоложения и немножко эгоизма, когда полезно заняться своими желаниями, личными делами и собственным здоровьем.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Овна

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Займитесь сегодня чем-нибудь новым, и вы получите большое удовольствие. Вот только на утро ничего планировать не стоит, потому что вся ваша активность проявится во второй половине дня, и вы сможете воплотить задуманное.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Тельца

Проведите время в кругу семьи. Только не тратьте его на совместный быт, посвятите сегодняшний день семейным развлечениям. Если вы хотите что-то изменить в жизни, начните с малого, действуйте медленно и осторожно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Близнецов

Вам необходимо собраться с мыслями и приложить немалые усилия, чтобы побыстрее закончить запланированную работу. А еще сегодня вам придется выбирать между безопасностью и врожденным любопытством.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Рака

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Сегодня как раз такой день, когда вам не нужно ни перед кем отчитываться, возможно, поэтому вы будете слишком внимательны и собраны. Хорошее время для проведения вечеринки. Друзья за вами уже соскучились.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Льва

Сегодня перед вами встанет проблема выбора. Не расстраивайтесь, а лучше подумайте, чем вы можете безболезненно пожертвовать для пользы дела. Если хотите, чтобы было по-вашему, никого не просите, а делайте все сами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Девы

Весь день пройдет в разговорах, которые могут содержать необходимую вам информацию. Только постарайтесь отличить новости от сплетен. Не жалуйтесь на жизнь – вы получите помощь, откуда даже не ждали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Весов

Этот день благоприятно начать с общения с человеком, чье общество вас радует. Совместное построение планов пойдет вам на пользу. Подумайте, чего хотите вы сами лично для себя. А все остальное подождет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Скорпиона

Чем меньше вы будете заботиться о том, чтобы быть на высоте, тем лучше у вас это получится. Если вы сможете взять себя в руки, то окружающим останется только позавидовать вашей собранности и целеустремленности.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Стрельца

Начните день с улыбки. И не забудьте порадовать близких вам людей. Вот увидите – настроение подтянется, и проблемы уже не покажутся такими неразрешимыми, как накануне. По возможности проведите время на природе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Козерога

Не забывайте использовать свой творческий потенциал – он вам очень пригодится. Сегодня вы сможете очаровать своей харизмой кого угодно, и вам все сойдет с рук. Пользуйтесь, но не злоупотребляйте этой возможностью.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Водолея

Если вы хотите заняться чем-то новым для себя, обратитесь за помощью и консультацией к друзьям Их опыт будет очень полезен для вас, а они обрадуются возможности лишний раз пересечься и приятно провести время.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2021 года, для Рыб

Вы склонны не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы. Постарайтесь вспомнить о ближних, они тоже нуждаются в вашей заботе. Правильные слова и изящные обороты речи помогут вам покорить чье-то сердце.

Ранее мы рассказывали, как садить растения по знакам зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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