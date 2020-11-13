Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 13 ноября: Водолею не нужно браться за все и сразу, а Рыбам необходим отдых

13 ноября, 05:18

Астрологический прогноз на 13 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 13 ноября 2020 года. Постарайтесь сегодня заняться теми делами, которые давно откладываете, они принесут вам удовольствие и удовлетворение от реализации. Обязательно порадуйте себя чем-то приятным и хорошенько отдохните. В общении с другими людьми будьте аккуратнее.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Овна

Терпение вам сегодня необходимо как воздух! Именно оно будет определяющим в ваших отношениях с окружающими. Ну а что, наорете на человека – получите агрессию в ответ, а сможете выслушать – получите внимание. Все проще простого!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Тельца

Старайтесь эту пятницу провести покойно и заняться делами, которые приносят вам удовольствие. Вы смело можете вспомнить ремесло, которым занимались раньше или заняться чем-то новым. Вам срочно необходимо найти свое хобби!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Близнецов

Ох и денек вас ждет! С вами произойдут события, которые перевернут ваш мир и сделают его ярче. Тут сложно сказать, что именно это будет – бурный роман, от которого будут коленки трястись, новая работа, о которой вы скромно мечтали, или нереальное поступление денег, которое поможет вам осуществить задуманное. Совет: мечтайте по-крупному!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Рака

Вы будете сегодня одной сплошной претензией. Ваше недовольство негативно скажется на личных отношениях и на работе, поэтому держите себя в руках и эмоции под контролем. А вообще – лучше направьте все силы и энергию на себя, сместите фокус внимания! Налейте бокал игристого, включите Red Hot Chili Peppers и оттянитесь по полной.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Льва

Вы сегодня звезда и знаете об этом! Любые дела будут решаться быстро, все вопросы будут находить ответы, а вы, просто улыбаясь, получите тонну внимания. Только глядя в зеркало, смотрите не ослепите сами себя и немного прикрутите яркость своей звезды, иначе пагубных последствий не избежать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Девы

Сегодня вы настоящий трудяга, который не знает ни отдыха, ни усталости. Это принесет вам хорошие плоды. Будьте терпеливее – вы на правильном пути, еще немного поднатужиться – и вы осуществите свой гениальный план. Только вечером теплая ванна и легкая книга – в обязательном порядке. Это поможет переключиться с режима "рабочая лошадка" и отдохнуть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Весов

В вас сегодня проснется критик, которого все окружающие захотят усыпить навсегда. Ну а что, вы ведь не умеете себя сдерживать, поэтому всех и вся критикуете, да еще и в очень жесткой форме! Выдохните и постарайтесь меньше говорить, а больше слушать. Вечером не затевайте никакого обсуждения с родными – лучше почитайте книгу, иначе ссоры вам не избежать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Скорпиона

Различные проявления любви, нежности и страсти вам необходимы. Старайтесь меньше раздражаться, а больше внимания уделить творчеству – так сможете расслабиться и даже получить от жизни удовольствие. Вечером поддайте жарку и романтики в отношения с любимым человеком!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Стрельца

Ну снова вы натянули все одеяло на себя: взвалили решение всех вопросов и несете ответственность за то, что вообще не ваше! Успокойтесь уже. Научитесь делегировать обязанности, не берите на себя больше, чем вам необходимо. Лучшее, что вы можете сегодня сделать, – устроить генеральную уборку в квартире. Да-да, вам не показалось, это здорово перезагрузит ваш мозг и поможет обрести легкость.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Козерога

Берите блокнот, ручку и пишите страница за страницей свои желания, капризы и мечты. Вы непременно должны все это получить, ведь много для этого работали. К тому же всегда будет под рукой список для тех, кто захочет сделать вам приятное. А что, это ведь очень удобно! Не скромничайте – пишите все, что пожелаете.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Водолея

Вам хочется перемен, и вы начинаете браться за все и сразу. А вот не нужно – это так не делается. Вам нужно время и упорная работа над собой. Шаг за шагом вы получите нового себя, если только вам это необходимо, а не кому-то другому. К слову, спорт – отличный способ и перемены получить, и голову проветрить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года, для Рыб

Вам сегодня нужен отдых и релакс. Не накаляйте ситуацию, не подгоняйте себя или других – просто отдайтесь течению и спокойно на все реагируйте. А еще обязательно себя побалуйте! Теплая ванна, массаж, любимая косметическая процедура – это то, что вам действительно необходимо.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака Что нужно успеть сделать до Нового, 2021 года? Астрологи дали советы всем знакам зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Не тріснув. Наречена Роналду в суперобтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в суперобтягуючому купальнику

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять