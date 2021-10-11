Гороскоп на сегодня 11 октября для всех знаков зодиака: Овны, вы зря тратите время

Астрологический прогноз на 11 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 11 октября 2021 года. День желательно посвятить скрупулезной работе и анализу собственных проколов. А вот жаловаться на жизнь и обстоятельства не стоит – это вам не поможет.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Овна

Не стройте планы, особенно на неблизкое будущее, потому что они не оправдаются. Вы только зря потратите время. Лучше провести его с пользой в решении рабочих задач или семейных проблем. Избегайте навязчивых людей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Тельца

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У вас получится все, что вы хотели воплотить в жизнь. Осталось только правильно выбрать сценарий, по которому будут развиваться события, остальное само приложится. Чтобы не попасть под горячую руку начальства, лучше переждите в сторонке.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Близнецов

Если вы в чем-то сомневаетесь – спросите прямо в лоб, но не стройте догадок. Ваша бурная фантазия заведет вас в тупик. Так что не предпринимайте ничего, пока не будете уверены. Ваш организм нуждается в отдыхе.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Рака

Ваш сегодняшний успех зависит только от веры в собственные силы, так что не стоит в себе сомневаться. Все остальное вам будет обеспечено. Не делайте ничего, исходя из благих намерений – они будут вам дорого стоить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Льва

Вас ждет удачный день. Не хватайтесь за работу сами – все равно ничего не успеете или же сделаете некачественно в ущерб результатам. Лучше подключите коллективный разум, благодаря этому вы успеете отдохнуть.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Девы

Не вмешивайтесь в чужие дела, особенно если вы не разобрались в их нюансах. Вы рискуете натворить глупостей из лучших побуждений. Даже если вы не совсем согласны с происходящим, в ваших интересах согласиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Весов

Если у вас есть желание принести пользу обществу – действуйте. Именно такой вид деятельности подходит вам более всего. Только не забудьте включить логику и внимательность. Между строк читается значительно больше информации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Скорпиона

Если чувствуете, что в делах аврал, отодвиньте в сторону свою гордость и попросите помощи, иначе самостоятельно вы не справитесь. Не переживайте – вас за это упрекать не будут. Зато вы никого не подведете.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Стрельца

Вряд ли вы сегодня сможете распределять внимание на несколько задач одновременно. А потому лучше отложить на какое-то время работу, если вы не можете в нее погрузиться. Обратите внимание на свое здоровье.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Козерога

Этот день будет наполнен противоречивыми и сильными чувствами. Вас ждут испытания, которые, впрочем, будут вам под силу, и вы достойно их примете. Чтобы развеяться, не отказывайтесь от приглашения друзей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Водолея

Сегодня не стоит вслепую полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих. Важно сначала тщательно все обдумать и прислушаться к своей интуиции. Фортуна капризна и не терпит безрассудности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для Рыб

События сегодняшнего дня – не случайны. Вы просто не заметили предпосылок и закономерностей. Будьте внимательнее к тому, что вас окружает, и прислушивайтесь к словам близких людей – они не посоветуют вам плохого.

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