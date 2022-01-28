Гороскоп на 31 января – 6 февраля 2022: три знака Зодиака, которым повезет в любви

Кому в начале нового лунного месяца в сердечных делах улыбнется удача? Астролог дал ответ

На следующей неделе произойдет новолуние – 1 февраля. Это не просто окончание очередного лунного месяца. Это еще и начала нового года по восточному календарю. На смену серебристому Буйволу приходит голубой Тигр. Закладывается своего рода программа на год вперед. Поэтому все события, происходящие в личной жизни на предстоящей неделе, будут особенно важными. При этом трем знакам особенно повезет.

Дева

Вы как двуликий Янус. Зависит от точки зрения. Тем, кто относится к вам с предубеждением, замечают сразу ваши недостатки, например, скупость и многословие, присущие вам в настоящий момент. При этом те, кому вы симпатичны, те же качества видят иначе – как здравомыслие и красноречие. Во второй группе сейчас гораздо больше людей. И ни один не устоит перед вашими чарами. Но если вы думаете, что чувства, возникшие на этой неделе окажутся мимолетными, то ошибаетесь. Кто-то может зацепить вас очень серьезно.

Весы

Главная ваша удача – не в завоеваниях. Важнее, что вы сумеете удержать человека, с которым вас вероятно связывает родство душ. У вас может быть ссора, охлаждение. Вдобавок этот человек может нарушить какие-то ваши представления о том, что правильно и неправильно. И вам предстоит непростая, но важная задача – перешагнуть через свои принципы ради любви. Если вы этого не сделаете, потом будете долго жалеть.

Козероги

У вас в делах сердечных намечается что-то важное или серьезное. Но точно сказать, что именно, не получится. Это может быть и просто случайное знакомство, которое грозит перерасти в серьезные отношения. И брак. В любом случае произойдет нечто такое, чему все вокруг будут завидовать. Только не слишком хвастайтесь своими победами. Настоящая любовь, как деньги, любит тишину.

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