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"Это унизительно": Папа Римский сравнил домашнее насилие с проделками сатаны

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
21 декабря, 12:45
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Глава католической церкви акцентировал внимание на том, что во время пандемии увеличилось количество пострадавших женщин
Папа Римский сравнил домашнее насилие с сатанинской жестокостью
Папа Римский сравнил домашнее насилие с сатанинской жестокостью / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока весь мир наблюдает за историей с насилием по отношению к женщинам актера Криса Нота, папа Римский Франциск осудил домашнее насилие в отношении женщин и назвал его "почти сатанинским" действием, используя одни из самых резких из его высказываний по этому вопросу. Глава католической церкви заявил об этом в эфире итальянской сети TG5.

Священнослужитель разговаривал с четырьмя людьми из трудных семей, в том числе и женщиной, пережившей насилие. Он рассказал, что многие женщины переживают такой ужасный опыт.

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Проблема в том, что для меня это почти сатанинское дело, потому что оно использует человека, который не может защитить себя, который может только попытаться заблокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно.

– заявил Папа Франциск.

Он поговорил с женщиной по имени Джованна, которая сказала, что сбежала из дома со своими четырьмя детьми от жестокого обращения. Папа сказал, что она не утратила своего достоинства, потому что ушла от тирана.

Я вижу в тебе достоинство, потому что, если бы у тебя его не было, тебя бы тоже здесь не было. Взгляни на Благословенную Мать и оставайся с этим образом мужества. Вы показываете урок сопротивления бедствиям. И сейчас это выходит намного лучше, чем когда-то.

– сказал священнослужитель.

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С начала пандемии коронавируса Папа Франциск сделал несколько комментариев по поводу домашнего насилия. В ряде стран участились случаи жестокого обращения с женщинами, поскольку многие остаются в ловушке со своими обидчиками во время изоляции.

Согласно отчету ООН, охватившему 13 стран, половина опрошенных женщин заявили, что они испытали ту или иную форму насилия с начала пандемии. В Италии, по данным полиции, опубликованным в прошлом месяце, ежедневно сообщалось о 90 случаях насилия в отношении женщин, 62% из которых были случаями домашнего насилия.

Напомним, ранее Папа Римский предложил способ, как не допустить большой войны РФ с Украиной.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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