День зависти и дурных советов – краткий гороскоп на завтра, 31 января

Понедельник будет тяжелым днем из-за приближающегося новолуния – предупреждение астролога

Овнам лучше не смотреть на друзей, не завидовать им и заниматься своими делами. Вас мучают какие-то сомнения, но скоро все прояснится.

Тельцы будут много работать, иной раз ощущая, что прикладываемые ими усилия слишком велики по сравнению с их зарплатой. Такие мысли каждому рано или поздно приходят в голову.

Близнецам предстоит встреча с влиятельным человеком. Хотя вы к ней долго готовились, не ждите от этой встречи быстрых результатов.

Раки будут думать, как заработать. Планы завтра лучше не строить.

Львы предстоят деловые переговоры или долгие разговоры с друзьями. Есть вероятность, что стороны останутся при своих мнениях. Зато в семье у Львов – полная гармония. Вам надо больше отдыхать.

Девам не надо перегружать себя работой, требуется отдых, у вас сейчас силы на нуле.

Весам будет везти в мелочах. Но для важных дел и ответственных решений завтрашний день не подходит.

Скорпионы легко могут поссориться с коллегами и приятелями. Вас завтра легче обычного вывести из равновесия. Вам полезно работать удаленно или в одиночестве.

Стрельцы будут учиться, слушать лекции или много общаться с друзьями. Завтра очень полезно читать – пусть даже книги будут самые легкомысленные.

Козерогам лучше отложить на потом решение важных вопросов, касающихся финансов, банков, недвижимости. Сейчас не стоит тратить деньги и брать кредиты.

Водолеям не сидится на месте, им хочется совершать подвиги. Но вам лучше с активными действиями подождать, ведь вы явно не знаете одной важной детали.

Рыбы могут страдать из-за плохого настроения или обиды. Но работа, которой они занимаются в одиночку, скоро принесет неожиданный успех.

Читайте также:

Астрологический прогноз на неделю 24-30 января – угроза от железа и электричества

Гороскоп на неделю 24-30 января для всех знаков

Гороскоп на 24-30 января 2022 года: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти