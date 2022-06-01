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Смотрите: Мэрилин Монро с военными во время ее медового месяца (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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1 июня, 19:00
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1 июня родилась одна из величайших актрис американского кинематографа – Мэрилин Монро. Смотрите архивные снимки звезды
Даже свой медовый месяц Мэрилин решила посвятить поддержке военных
Даже свой медовый месяц Мэрилин решила посвятить поддержке военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время Второй мировой войны Норма Джин (настоящее имя Мэрилин Монро) работала на фабрике. До того, как стать голливудской знаменитостью, она занималась сборкой радиосамолетов OQ-2 – первых в мире беспилотников.

Мэрил Монро собирала первые в мире беспилотники
Мэрил Монро собирала первые в мире беспилотники / Фото: dailymail

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В январе 1954 года ей вновь пришлось вернуться к военному делу, но уже в качестве актрисы. Тогда звезда вышла замуж за Джо Ди Маджио и отправилась с супругом в Японию. В Токио к Мэрилин обратился генерал-майор Чарльз В. Кристенберри. Он попросил артистку посетить Корею, чтобы встретиться с американскими военными, которые дислоцировались в Сеуле.

Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее | Фото: Getty Images
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images
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Пока ее муж путешествовал, Монро отправилась на военную базу. Четыре дня Мэрилин встречалась с солдатами, устроила 10 шоу для примерно 100 000 военнослужащих. Путешествие имело ошеломительный успех – оно подняло боевой дух американских солдат, а звезду сделало народной любимицей.

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Собрали архивные снимки Мэрилин Монро из той знаковой поездки в истории.

Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images

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Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее
Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images

Смотрите еще больше снимков Мэрилин Монро с американскими военными в Корее на сайте Vogue.ua.

Вам будет интересно узнать ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни Мэрилин Монро.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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