Смотрите: Мэрилин Монро с военными во время ее медового месяца (фото)

1 июня родилась одна из величайших актрис американского кинематографа – Мэрилин Монро. Смотрите архивные снимки звезды

Даже свой медовый месяц Мэрилин решила посвятить поддержке военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время Второй мировой войны Норма Джин (настоящее имя Мэрилин Монро) работала на фабрике. До того, как стать голливудской знаменитостью, она занималась сборкой радиосамолетов OQ-2 – первых в мире беспилотников.

Мэрил Монро собирала первые в мире беспилотники / Фото: dailymail

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В январе 1954 года ей вновь пришлось вернуться к военному делу, но уже в качестве актрисы. Тогда звезда вышла замуж за Джо Ди Маджио и отправилась с супругом в Японию. В Токио к Мэрилин обратился генерал-майор Чарльз В. Кристенберри. Он попросил артистку посетить Корею, чтобы встретиться с американскими военными, которые дислоцировались в Сеуле.

Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images 1 /11

Пока ее муж путешествовал, Монро отправилась на военную базу. Четыре дня Мэрилин встречалась с солдатами, устроила 10 шоу для примерно 100 000 военнослужащих. Путешествие имело ошеломительный успех – оно подняло боевой дух американских солдат, а звезду сделало народной любимицей.

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Собрали архивные снимки Мэрилин Монро из той знаковой поездки в истории.

Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images

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Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро на военной базе американцев в Корее / Фото: Getty Images

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