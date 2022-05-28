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От кассира до премьер-министра-миллениала: 5 фактов о лидере Финляндии Санне Марин

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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28 мая, 10:00
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Что стоит знать о главе правительства самой прогрессивной страны в мире – читайте в статье
Санна Марин - 36-летняя премьер-министр Финляндии
Санна Марин - 36-летняя премьер-министр Финляндии / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев посетила премьер-министр Финляндии Санна Марин, она также побывала в Ирпене и Буче и обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским военную поддержку Украины. Рассказываем, что нужно знать об одной из самых популярных политиков в мире.

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1. Самая молодая глава правительства в мире

Санну Марин назначили премьер-министром Финляндии 10 декабря 2019 года – после того, как ее предшественник Анти Ринне сложил свои полномочия в результате политического кризиса, справиться с которым ему не удалось. На тот момент Санне было 34 года, и она стала самой молодой главой правительства в мире.

Политическую карьеру Марин начала в 20 лет, вскоре вступила в Социал-демократическую партию Финляндии. В 2012 году ее избрали в городской совет Тампере. С 2014 года она была вторым заместителем председателя Социал-демократической партии, а в 2019-м получила должность министра транспорта и связи.

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2. Однополая семья

Санна родилась в Хельсинки в бедной семье. Родители быстро развелись, и Санна выросла в однополой семье. Своего отца после развода родителей она видела только раз.

В интервью изданию Menaiset Санна Марин призналась, что в начале 2000-х в Финляндии не было принято говорить об однополых браках.

Молчание было самым трудным. Невидимость вызвала чувство некомпетентности. Нас не признавали настоящей семьей или равными с другими. Но надо мной не очень издевались.

3. От кассира до премьер-министра

Упорство и труд Санны доказывают, что нет ничего невозможного. Девушка росла в городе Темпере на юге Финляндии. Подростком она подрабатывала в пекарне, была кассиром. В 2012 году она закончила местный университет по специальности административное управление. Интересно, что Санна стала первой в ее семье, кто получил высшее образование.

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4. Политик для поколения Instagram

36-летняя Санна Марин – одна их самых популярных политиков в мире. За ее жизнью в Instagram следят более 600 тысяч подписчиков. Политик активно ведет свой аккаунт и делится достаточно откровенными снимками и постами, что редкость.

Например, Санна выставляет на всеобщее обозрение личные снимки со свадьбы, постит свои фото, где она кормит дочь грудью, делает селфи, ест пончики, сидя на бордюре в центре любого города, рассказывает, что ест на завтрак, а также снимается для глянца.

Сама Санна не видит в этом ничего особенного и говорит:

Я просто хочу быть честной и быть собой. Мне так гораздо легче.

5. Символ прогресса

Именно благодаря Санне, выросшей в однополой семье и выступающей за равные права для всех, Финляндию называют центром новой прогрессивной политики. Когда Санна заняла должность премьер-министра, ее дочери не было и двух лет. В декретный отпуск по уходу за ребенком отправился ее муж Маркус Ряйккенен.

Санна – настоящий прогрессивный лидер своей страны. Она борется за права женщин не словом, а делом – в ее кабинете министров 12 женщин и 7 мужчин, выступает за равные права для всех и поддерживает ЛГБТ-сообщество. Ее личный вызов – стремление Финляндии стать углеродно-нейтральной к 2035 году, а мечтает Санна о полном искоренении сексизма.

Читайте, что нужно знать о Санне Марин на сайте Vogue.ua.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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