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Від касира до прем'єр-міністра-міленіала: 5 фактів про лідерку Фінляндії Санну Марін

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 травня, 10:00
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Що варто знати про голову уряду найпрогресивнішої країни у світі – читайте у статті
Санна Марін – 36-річна прем'єр-міністерка Фінляндії
Санна Марін – 36-річна прем'єр-міністерка Фінляндії / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ відвідала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, вона також побувала в Ірпені та Бучі та обговорила з президентом України Володимиром Зеленським військову підтримку України. Розповідаємо, що треба знати про одну із найпопулярніших політикинь у світі.

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1. Наймолодша голова уряду у світі

Санну Марін призначили прем'єр-міністеркою Фінляндії 10 грудня 2019 року – після того, як її попередник Анті Рінне склав свої повноваження через політичну кризу, впоратися з якою йому не вдалося. На той момент Санні було 34 роки, і вона стала наймолодшою главою уряду у світі.

Політичну кар'єру Марін розпочала у 20 років, коли вступила до Соціал-демократичної партії Фінляндії. 2012 року її обрали до міської ради Тампере. З 2014 року вона була другим заступником голови Соціал-демократичної партії, а 2019-го отримала посаду міністра транспорту та зв'язку.

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2. Одностатева сім'я

Санна народилася в Гельсінкі у бідній родині. Батьки швидко розлучилися, і Санна виросла в одностатевій сім'ї. Свого батька після розлучення батьків вона бачила лише один раз.

В інтерв'ю виданню Menaiset Санна Марін зізналася, що на початку 2000-х у Фінляндії не було прийнято відкрито говорити про одностатеві шлюби.

Мовчання було найважчим. Невидимість викликала почуття некомпетентності. Нас не визнавали справжньою родиною чи рівними з іншими. Але з мене не дуже знущалися.

3. Від касира до прем'єр-міністра

Завзятість і праця Санни доводять, що немає нічого неможливого. Дівчина зростала у місті Тампере на півдні Фінляндії. Підлітком вона підробляла у пекарні, була касиром. 2012 року вона закінчила місцевий університет за спеціальністю адміністративне управління. Цікаво, що Санна стала першою у її сім'ї, хто здобув вищу освіту.

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4. Політик для покоління Instagram

36-річна Санна Марін – одна з найпопулярніших політиків у світі. За її життям у Instagram стежать понад 600 тисяч підписників. Політик активно веде свій акаунт і ділиться досить відвертими знімками та постами, що рідкість.

Наприклад, Санна виставляє на загальний огляд особисті знімки з весілля, постить свої фото, де вона годує доньку грудьми, робить селфі, їсть пончики, сидячи на бордюрі в центрі улюбленого міста, розповідає, що їсть на сніданок, а також знімається для глянцю.

Сама Санна не бачить у цьому нічого особливого і каже:

Я просто хочу бути чесною та бути собою. Мені так набагато легше.

5. Символ прогресу

Саме завдяки Санні, яка виросла в одностатевій сім'ї та виступає за рівні права для всіх, Фінляндію називають центром нової прогресивної політики. Коли Санна обійняла посаду прем'єр-міністра, її доньці не було двох років. У декретну відпустку з догляду за дитиною вирушив її чоловік Маркус Ряйккенен.

Санна – справжній прогресивний лідер своєї країни. Вона бореться за права жінок не словом, а ділом – у її кабінеті міністрів 12 жінок та 7 чоловіків, виступає за рівні права для всіх та підтримує ЛГБТ-спільноту. Її особистий виклик – прагнення Фінляндії стати вуглецево-нейтральною до 2035 року, а мріє Санна про повне викорінення сексизму.

Читайте що потрібно знати про Санну Марін на сайті Vogue.ua.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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