Сила бренда Samsung: почему потребители доверяют компании

Южнокорейская компания Samsung занимает топовое место среди самых популярных производителей в Украине. "Сегодня" объясняет причины успеха бренда не только в нашей стране, но и во всем мире

Перед покупкой очередного смартфона, монитора, телевизора или любого другого гаджета чаще всего мы начинаем процесс выбора даже не с изучения технических характеристик, а с выбора бренда, название которого "автоматом" является для нас гарантией качества. Так, одним из таких брендов, который первым приходит на ум, будет Samsung.

Признание в Украине

Одна из ведущих компаний в области маркетинговых исследований Kantar Украина недавно провела опрос, чтобы узнать самый любимый в Украине бренд бытовой техники и электроники. Согласно результатам, треть респондентов безоговорочно назвали именно Samsung.

"Мы очень рады узнать, что Samsung Electronics занимает такое важное место в жизни украинских пользователей. Украинское представительство компании и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы достойно поддерживать репутацию мирового технологического гиганта в Украине и гарантировать нашим клиентам только лучший опыт взаимодействия с брендом", — поделились в компании.

Следует отметить, что в нашей стране бренд из года в год завоевывает сотни различных титулов и наград.

В частности, Samsung Electronics Украина часто попадает в первую тройку рейтинга "Лучшие компании для лидеров" (Best Companies for Leadership, BCL), который ежегодно проводит авторитетная консалтинговая компания Hay Group.

Почти каждый год Samsung Electronics Украина получает немало наград на престижном фестивале-конкурсе "Выбор года".

Кроме того, в 2019-2021 годах Samsung была трижды признана наиболее привлекательным работодателем среди всех международных компаний Украины по результатам исследования Randstad Employer Brand Research.

Почему Samsung так популярен среди украинских потребителей и в чем секрет успеха бренда во всем мире?

В отличие от некоторых конкурентов, фокусирующихся в основном на "мелкой" электронике, Samsung – это не только смартфоны, планшеты и смарт-часы, а и широкий спектр бытовой техники – холодильники, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, посудомоечные машины, микроволновые печи и другие приборы, обеспечивающие нам уют и комфорт в повседневной жизни.

Samsung славится своими высокоскоростными и надежными накопителями: жесткие диски, контроллеры памяти, оперативная память (ОЗУ), флэш-память NAND, твердотельные накопители (SSD и NVMe), причем как для домашних компьютеров, мобильных устройств, так и для серверных решений. Последние достижения – выпуск самых быстрых NVMe накопителей Samsung 980 PCIe 4.0, а также NAND памяти для смартфонов и MicroSD карты емкостью в 1ТБ.

Компания лидирует в производстве самых дорогих и высококачественных экранов QLED на основе инновационных светодиодов Quantum Mini. Благодаря этому Samsung занимает прочную позицию в сегменте телевизоров и матриц экранов для мониторов и смартфонов – в частности, производит экраны для некоторых других крупных производителей смартфонов.

Среди продукции Samsung также есть новейшие QLED экраны в разрешениях от Full HD и 4K до 8K.

Компания является одним из мировых лидеров по производству электронных компонентов и полупроводников (Samsung Semiconductor Inc), уступая лишь знаменитой TSMC.

Помимо этого, Samsung производит автомобили и электромобили, занимает 6-е место в мировом судостроении и даже возводит небоскребы.

Samsung – лидер мобильного рынка

По данным статистики StatCounter, бренд Samsung является безоговорочным лидером в мобильном сегменте, охватывая 27% мирового рынка – больше, нежели любой другой крупный представитель индустрии.

Успех Samsung в области Android можно смело назвать блестящим. Одной из наиболее успешных линеек на базе Android является Samsung Galaxy S, существующая с 2010 года и ставшая наиболее успешной за всю историю.

Для максимального удовлетворения спроса покупателей компания Samsung предлагает смартфоны в разных ценовых диапазонах: от ультрапремиум до вполне бюджетных устройств, оснащенных, тем не менее, отличными камерами и экранами высочайшего качества.

Забота об экологии

На протяжении последних десятилетий Samsung активно включается в этот вопрос: поддерживает снижение выбросов в атмосферу, внедряет технологии по переработке отходов, а также реализует новые экоидеи для продления жизни старых устройств или альтернативного их использования.

Сейчас у Samsung существует программа по утилизации старых устройств компании (смартфонов и планшетов). Несколько же лет назад на глобальном уровне была разработана программа по использованию экоупаковки (Eco-Package), которая также предлагает идею повторного использования упаковочного картона от телевизоров в качестве мебели и аксессуаров для дома — например, домика для кошки, подставки для журналов и книг.