Выбрать вино в три шага: о чем вам расскажет этикетка

Умение читать винную этикетку – это залог экономии времени и гарантия верного решения. Научиться правильно и быстро разбираться в информации на этикетке – просто. В этом вам помогут три главных правила

Выбор вина на полке в супермаркете порой озадачивает. Можно ориентироваться по цене, но неподготовленному покупателю сложно разобраться, какой напиток скрывается в подходящей бутылке. Ключ к разгадке – этикетка. Эксперты Villa Krim, которая недавно обновила и бутылку, и этикетку для своих вин, рассказывают, на какие элементы обращать внимание, чтобы быстро и без мучений выбрать то, что нужно.

Часто производители помещают на этикетку название бренда, год основания винодельни и год сбора урожая, особенности региона происхождения винограда и сорт, названия конкурсов и медали, которые выиграло вино, вкусовые характеристики и рекомендации по сочетанию с продуктами. Это интересно, но бесполезно, когда вы забежали в магазин купить вино к ужину после работы или по дороге в гости. Если научиться читать этикетку и выделять главное, процесс выбора займет не дольше нескольких минут. Что и где искать на бутылке вина?

1. Белое или красное

Если сразу решить, какое вино собираетесь купить, это облегчит выбор и сузит круг вариантов. Но уже на этом этапе могут возникнуть трудности. В моде минимализм, и производители размещают на этикетке привлекательную картинку с названием винодельни, региона или сорта винограда. В итоге на длинных винных полках изображения смешиваются в калейдоскоп. На обновленных этикетках Villa Krim появились специальные ориентиры – цветовые элементы. Если на бутылке ярко-оранжевая плашка, то внутри – красное вино. Например, традиционное Merlo и Pinot Noir или купаж Shevalie Rouge. Бирюзовый цвет элементов говорит о том, что внутри белое или розовое вино, например, Shateau Baron или Shateau Le Grand.

2. Сухое или сладкое

Многие производители указывают количество сахара на обратной стороне бутылки. Но если найти там, например, показатель 18 г/л, не знатоку он не поможет и не подскажет – это еще полусухое или уже полусладкое. Для покупателей, которые не знают особенностей технологического процесса, не разбираются в сортах винограда, содержании сахара в них и других тонкостях виноделия, указание категории – сладкое, полусладкое, полусухое, сухое – поможет выбрать быстрее. На обновленных бутылках Villa Krim эта информация стала более заметной и переместилась в центр этикетки.

3. Знакомый производитель или новый бренд

Эксперименты – удел ученых, а к вопросу выбора вина, тем более если его нужно сделать быстро, стоит подходить традиционно и доверять проверенным брендам.

Знакомый вкус вин Villa Krim после обновления упаковки легко найти по фирменным элементам. Привычная анаграмма VK преобразилась в литую медаль со стилизованным изображением виллы. Той, на которой создавались первые образцы и купажи для Villa Krim, и которая в 2012 году дала название марке. Образ виллы расположен вверху бутылки, а в нижней части появился еще один литой фигурный элемент – ключи. Они открывают двери в мир вкуса и символизируют главный секрет: упаковка вин Villa Krim обновилась, но качество и вкус напитка внутри остаются неизменными. Кроме того, стала больше латинская буква V. Это не только первая буква в названии Villa Krim, но и знак лидерства компании на винном рынке Украины.

Умение читать винную этикетку – залог экономии времени и гарантия верного решения. Три ключевые позиции, которые помогают его принять, легко запоминаются. А понятная маркировка, о которой позаботилась обновленная Villa Krim, упрощает выбор и сокращает время до того момента, как вы сможете насладиться бокалом прекрасного вина, находясь в любой ситуации: наедине с собой, в шумной компании друзей или в камерной атмосфере семейного ужина.