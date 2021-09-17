Нам нужно воплощать европейские протоколы реабилитации после инсульта, – эксперт

Обновленный в 2021 году европейский протокол лечения инсульта расширит терапевтические возможности для пациентов, переживших инсульт

Европейская академия неврологии и Европейская федерация нейрореабилитационных обществ обнародовала Панъевропейские рекомендации-2021 по фармакологической поддержке моторной реабилитации после острого ишемического инсульта. Согласно протоколу, новейшими исследованиями 2021 года в этой сфере является эффективное клиническое применение для ранней нейрореабилитации после острого ишемического инсульта доступных в Украине препаратов – Церебролизин и Циталопрам. Упомянутые препараты доступны в Украине. В 2020 году Церебролизин также включен в немецкие и канадские рекомендации по реабилитации после инсульта, – сообщают "Українські новини".

"При формировании новых украинских стандартов лечения инсультов врачам нужно не изобретать велосипед, а учесть европейские и мировые стандарты. Это ускорит процесс восстановления после инсульта и улучшит жизнь пациентов и членов их семей", - считает доцент кафедры физической, реабилитационной и спортивной медицины Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика врач-невролог Владимир Голик.

Владимир Голик

По официальной статистике, цереброваскулярные заболевания занимают второе место в мире среди всех причин смерти и инвалидности. В Украине – это около 14% всех умерших. Ежегодно ВОЗ регистрирует около 6,5 млн летальных исходов, и по этому показателю инсульт уступает лишь ишемической болезни сердца.

Согласно официальной статистике Министерства охраны здоровья Украины, ежегодно в стране происходит около 100 000 инсультов. Данные международных исследований, использующих математическое моделирование, указывают на то, что официальная статистика недооценивает количество инсультов в Украине. На самом деле их 150 тыс. – 200 тыс. в год. По данным Украинского общества инсультной медицины, обнародованным в апреле 2021 года, ежегодно в Украине происходит около 130 000 случаев инсульта и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов – люди трудоспособного возраста, сообщают "Українські новини".

В лечении мозгового инсульта и его последствий первоочередным является вопрос ранней реабилитации пациентов, которая начинается уже с первых суток после заболевания. Понимая это, Верховная Рада Украины приняла Закон "О реабилитации в сфере здравоохранения", которым вводится предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, то есть с первых дней после инсульта. Закон вступил в силу с 01.07.2021 года.

Европейская академия неврологии (European Academy of Neurology) объединяет и поддерживает более 45 000 европейских неврологов. Членом Европейской академии неврологии является Украинская Ассоциация неврологов, психиатров и наркологов.

Европейская федерация нейрореабилитационных обществ (European Federation of Neurorehabilitation Societies) занимается исследованиями, образованием, интеллектуальным и научным обменом, адвокацией и благотворительной деятельностью в области нейрореабилитационной медицины. Членом Европейской Ассоциации нейрореабилитационных обществ является Всеукраинское общество нейрореабилитации.