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Лучше Одессы! Нашли с кроссовером Peugeot ТОП-3 места для купания

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
12 августа, 11:48
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Вы в поисках инстаграмных локаций для купания в последний месяц лета? Life Сегодня с кроссовером Peugeot 5008 отправились в путешествие по Киевской области и готовы поделиться красивыми местами
7-местный кроссовер Peugeot 5008
7-местный кроссовер Peugeot 5008 / Фото: Сегодня

"Куда мы? На атмосферные пляжи!" – с таких слов началось новое путешествие Life Сегодня. Посетили их на 7-местном кроссовере Peugeot 5008, созданном для активного лайфстайла. И нашли три локации, которые подходят для отдыха под любое настроение и повод. Ну что, поехали!

Почему выбрали Peugeot 5008 для путешествия?

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Новый Peugeot 5008 подстраивается под лайфстайл прогрессивных людей! Днем это элегантный кроссовер, на котором ты "летишь" на важную встречу несмотря на пробки. И в то же время дополняешь свой деловой стиль и статусность его совершенным дизайном.

А вечером это уютное авто для поездок за город с семьей. А еще Peugeot 5008 – самый вместительный кроссовер бренда: в нем удобно разместятся 7 пассажиров, а в просторном багажнике найдется место не только для палатки, мангала и продуктов, но и для личных вещей.

7-местный кроссовер Peugeot 5008
7-местный кроссовер Peugeot 5008 / Фото: Сегодня

Новый Peugeot 5008 за секунды запоминается обновленным дизайном – сущность льва, являющегося символом бренда, стала еще выразительнее! Современные детали авто "агрессивные" и в то же время элегантные: фары с глянцево-черными углублениями вдоль бампера напоминают клыки, а задняя подсветка – эффект когтей! Безрамочная решетка радиатора и передний бампер выглядит футуристично и многогранно. Пакет внешнего оформления Black Pack однозначно добавляет авто грозного вида.

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Передвижение на Peugeot 5008 динамичное, но не слишком резкое
Передвижение на Peugeot 5008 динамичное, но не слишком резкое / Фото: Сегодня

Peugeot 5008 покоряет и тем, что под капотом! Ведь у него там 2-литровый дизель на 180 лошадиных сил и 8-ступенчатый классический автомат от японской Aisin. Передвижение на нем динамичное, но не слишком резкое. По желанию можно включить режим "Спорт", если захотите получить больше драйва и экстрима.

Современная АКПП серии EAT8 и малый радиус разворота позволяет плавно преодолевать расстояния (особенно на поворотах) и экономит расход топлива. Разгоняется красавец за 9 секунд – и это все о кроссовере, который весом более 2,3 тонны без учета дополнительной нагрузки. А еще 5008 понятен в использовании и удобен в езде!

А теперь к дебютной локации – Голубому озеру в Подгорцах

Место называют киевскими Мальдивами! Ведь прозрачная вода кое-где имеет голубую окраску. И расположено озеро в 30 км от столицы, поэтому для киевлян – это идеальное место отдыха в выходные.

На берегу озера мы посетили два пляжа. Один бесплатный, другой – платный, под названием "Империя". Если вы на авто, то сначала придется заплатить 50 гривен, чтобы припарковать его возле обеих зон.

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С этим проблем не возникло – мы мгновенно припарковали наш тревел-мобиль. Кстати, к его габаритам привыкли быстро, несмотря на длинный кузов. А еще он умеет сам парковаться! Почти автопилот, это восторг. На данном этапе "знакомства" мы готовы были перейти на онлайн-шоурум и приобрести желаемый кроссовер. Но сначала – пляж.

Peugeot 5008 на парковке возле пляжа в Подгорцах
Peugeot 5008 на парковке возле пляжа в Подгорцах / Фото: Сегодня

Мы начали с бесплатного пляжа. Посетили его в будний день в 12:00 и людей было немало! Видно, что это место любят, особенно семьи с детьми. Ведь пологий спуск и белый песок способствуют безопасному отдыху. На фото показана зона без повышенного комфорта.

Бесплатный пляж в Подгорцах
Бесплатный пляж в Подгорцах / Фото: Сегодня

Хотя вход на пляж и свободный, но за лучшие условия для релакса нужно платить. Не любите загорать на полотенце? Арендуйте лежак за 100 гривен, 50 гривен – зонт и кабану за 800 гривен (на четырех человек). Для веселья – батут за 40 гривен (10 мин), а волейбольная сетка – бесплатная.

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Бесплатный пляж в Подгорцах
Бесплатный пляж в Подгорцах / Фото: Сегодня

Бесплатный пляж в Подгорцах
Бесплатный пляж в Подгорцах / Фото: Сегодня

Вода на берегу бесплатного пляжа чище, чем в "Империи", где за вход нужно заплатить 200 гривен в будни и 250 гривен в выходные. Но в прайс входит пользование лежаком с матрасом и зонтиком.

Платный пляж "Империя" в Подгорцах
Платный пляж "Империя" в Подгорцах / Фото: Сегодня

Платный пляж "Империя" в Подгорцах
Платный пляж "Империя" в Подгорцах / Фото: Сегодня

Преимущество этого пляжа в отсутствии толпы, большей территории и протяженности берега. Словом, сможете в лакшери-зоне чувствовать себя VIP-гостем и осматривать бесплатный пляж, попивая коктейль. Если вы любите тихий отдых или же наоборот – с экстримом, то читайте дальше!

Вторая точка в Google Maps – Коростышевский карьер

Хотите экстрима? Езжайте на Коростышевский карьер, который в одноименном городе за 106 км от столицы. В 80-х там добывали гранит, а сегодня это туристическое место облюбовали активные туристы. Добирались мы из Киева ориентировочно 1,5 часа.

За рулем Peugeot 5008 километры не ощущались, а минуты пролетали быстро. Не поездка, а отдых! Если нужно размяться – включай массаж, хочешь прохлады – настрой климат-систему, надоело ехать по трассе и держать ногу на педали – в помощь адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости.

7-местный кроссовер Peugeot 5008
7-местный кроссовер Peugeot 5008 / Фото: Сегодня

Салон нам напомнил настоящий "кокпит" самолета. Можно создать свою "атмосферу": изменить цветовую схему подсветки под настроение, а также выбрать, каким парфюмом будет пахнуть внутри.

А еще здесь есть все, что нужно продвинутому гаджетоману: 10-дюймовый сенсорный экран в сочетании с футуристической панелью приборов под лобовым стеклом. И также в придачу беспроводная зарядка, Apple CarPlay и AndroidAuto, USB-разъемы для различных гаджетов. Под HD-экраном, к которому можно подсоединить смартфон, расположен переключатель режимов вождения Drive Mode (они собраны в одном месте, и это удобно). Едешь и в то же время держишь в поле зрения все, что нужно, не отвлекаясь от дороги!

Мультимедиа, функциями помощи и комфорта можно управлять как сенсорными кнопками, так и физическими – тумблерами. Важнейшие из них дублируются на руле. На заднем сиденье есть дополнительные USB-разъемы, поэтому спорить, кто займет зарядку, не придется.

7-местный кроссовер Peugeot 5008
7-местный кроссовер Peugeot 5008 / Фото: Сегодня


Для тест-драйва выбрали переднеприводную версию кроссовера, и на территории Коростышевского карьера у нас была возможность испытать на максимум систему Grip Control. Она помогает перераспределять усилия на колеса и преодолевать легкое бездорожье. Водитель Дмитрий включил режим "Песок", и Peugeot 5008 уверенно справился с заданием! Вердикт очевиден: он готов не только к песку, но и к дождю и снегу.

И вот мы на популярной зоне карьера – скалах (с которых можно нырять в воду). Их высота – около 10 метров, а глубина воды – до 20 метров.

Коростышевский карьер и премиальный кроссовер Peugeot 5008
Коростышевский карьер и премиальный кроссовер Peugeot 5008 / Фото: Сегодня

Глубина воды на Коростышевском карьере ориентировочно 20 метров
Глубина воды на Коростышевском карьере ориентировочно 20 метров / Фото: Сегодня

Увиденное вас напугало, но нырнуть все же хочется? Выйдите на меньшую высоту, как отдыхающие на фото. Но придется ждать в очереди.

Глубина воды на Коростышевском карьере ориентировочно 20 метров
Глубина воды на Коростышевском карьере ориентировочно 20 метров / Фото: Сегодня

Пологий вход в воду отсутствует, поэтому купаться с детьми – риск. С ними родители отдыхают в палатках, которые обустраивают на территории соснового леса рядом. Сюда рекомендуем ехать на сутки, ведь несколько часов мало, чтобы нагуляться, понырять, поплавать и пожарить шашлыки.

Место для кемпинга на территории Коростышевского карьера
Место для кемпинга на территории Коростышевского карьера / Фото: Сегодня

Кстати, багажник Peugeot 5008 – это спасение для любителей ночевать на природе, там поместится все. Если не устанавливать дополнительный третий ряд сидений, то в вашем распоряжении до 702 литров. А открывается он легко – достаточно провести ногой под сенсором багажника.

Мы путешествовали маленькой компанией, поэтому протестировали преимущества по полной. Новейший кроссовер – это не только красиво, но и технологически!

Последняя локация – инстапляж Киевского моря в селе Лютеж

Терпеть не можете шум и толпы во время отдыха? Мы нашли пляж в Лютеже, который вы оцените! Он в 30 км от Киева.

Инфраструктуры для отдыха на территории нет, но это место ценят за возможность изолироваться от мегаполиса. И людей здесь гораздо меньше, чем на Коростышевском карьере и озере в Подгорцах.

Инстапляж Киевского моря в селе Лютеж
Инстапляж Киевского моря в селе Лютеж / Фото: Сегодня

Инстапляж Киевского моря в селе Лютеж
Инстапляж Киевского моря в селе Лютеж / Фото: Сегодня

Атмосфера Лютежа – это сплошное вдохновение, особенно на закате. Белый пляж в сочетании с соснами – эстетическая картинка. Приезжайте сюда на пикник и проведите незабываемо один из летних вечеров! Или обустройте кемпинг, ведь места предостаточно, как и на Коростышевском карьере, и побудьте пару дней на инстапляже.

Кроссовер Peugeot 5008 на инстапляже в селе Лютеж
Кроссовер Peugeot 5008 на инстапляже в селе Лютеж / Фото: Сегодня

На обратном пути в Киев протестовали еще один инсайт, который приятно удивил и еще раз подтвердил, что Peugeot 5008 – современное авто. Мы отметили режим ночного видения, он во время езды сообщает водителю о людях или животных на дороге (на расстоянии до 200 метров). Информация появляется на панели приборов под лобовым стеклом и в то же время предотвращает возможные инциденты.

Премиальный 7-местный кроссовер Peugeot 5008
Премиальный 7-местный кроссовер Peugeot 5008 / Фото: Сегодня

С Peugeot 5008 мы с комфортом преодолели 564 км! Испытали его не только на идеальных дорогах, но и "экстремальном" асфальте и сыпучем песке с камнями. За все время расход топлива не поднимался выше 8,5 л на 100 км. И 7-местный кроссовер после тест-драйва запомнился современным футуристическим дизайном и технологическими решениями, за которыми будущее. Словом, он дополнит жизни успешных людей, которые готовы к любым вызовам.

Хотите попробовать перечисленное на собственном опыте? Записывайтесь на тест-драйв, а за дополнительными вопросами – на консультацию.

Или же не теряйте времени – переходите на онлайн-шоурум и станьте обладателем этого мощного кроссовера прямо сейчас.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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