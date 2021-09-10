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Готовимся к пати на хате!

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10 сентября, 10:35
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Или как отмечает день рождения сеть продуктовых маркетов "Thrash! Траш"

В сентябре есть повод собраться на классную домашнюю вечеринку! В этом месяце сеть продуктовых маркетов "Thrash! Траш! МаркетSuper", входящая в холдинг Fozzy Group, отмечает 5 лет.

Как отмечают – рассказываем далее.

О маркете

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Необычное название "Thrash" – отсылка к английскому "бить", "молотить" и речь идет здесь о трощении цен. Именно в привлекательных ценах и большом количестве акционных предложений и заключается особенность сети.

Торговая сеть "Thrash! Траш! МаркетSuper" – относительно молодой проект группы компаний Fozzy Group, куда входят также хорошо известные "Сильпо" и "Фора".

На сегодня – это около 80 магазинов в разных регионах Украины, обслуживающих более миллиона гостей ежедневно. Ассортимент товаров насчитывает более 3000 позиций как отечественных производителей, так и собственного импорта Fozzy Group.

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Кроме регулярных еженедельных скидок, каждый вторник здесь действует акция "Gastro Ажиотаж": -15% на сыры, молочную продукцию, мясо, колбасы, рыбу, морепродукты и т. д. А по пятницам – Drinks Ажиотаж: -20% на алкогольный ассортимент.

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Пати на хате

В честь пятого дня рождения в сети устраивают большую уютную пати на хате. Привлекательные скидки на лучшие продукты, которые еженедельно обновляются, обозначены специальными ценниками, а настроение создают сами магазины – ярко оформленные и специально украшенные.

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А какой же праздник без подарков? Каждый гость имеет возможность выиграть множество полезных призов: мультиварка, JBL-колонка, беспроводные наушники, кухонный комбайн и много других подарков разыгрываются каждую неделю. А главные призы – путешествие на двоих в Турцию, электроскутер, робот-пылесос и IPone 12 найдут своих владельцев среди всех участников акции уже 30 сентября.

Принять участие очень просто: купить в ближайшем "Thrash! Траш! МаркетSuper" любые товары на сумму от 250 грн, зарегистрировать чек по QR-коду в магазине или на сайте thrash.ua и следить за розыгрышами на Facebook-странице маркетов.

Если рядом с вами еще нет крутого и яркого "маркета super", не спешите расстраиваться – только на сентябрь запланировано открытие семи новых торговых точек: в Одессе, Ивано-Франковске, Ирпене, Жашкове, Овруче и на Софиевской Борщаговке. А дальше – больше!

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