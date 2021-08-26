Банда, колдунай и кастинис: что вы знаете о кухне Литвы?

Литву можно разделить на пять регионов по разнообразию кулинарных традиций. Чем удивит каждая региональная кухня, поможет узнать кулинарный путеводитель

/ Фото: Rasa Linkaite

Каждая страна имеет свою национальную кухню, совсем не похожую и аутентичную. И хотя во времена глобализации в каждом уголке мира можно найти пиццу, суши и бургеры, но настоящую традиционную кухню следует изучать путешествуя. Проект при поддержке ЕС открывает для вас кулинарные традиции Литвы, из-за которых стоит сесть на самолет.

Литву можно разделить на пять регионов по разнообразию кулинарных традиций. Каждая региональная кухня имеет свои особые ингредиенты и отличается по характеру и содержанию.

Дзукия

Люди, которые живут в Вильнюсе, иногда сами удивляются, когда их называют дзукиянамы. Но на самом деле Вильнюс, а также ближайшая историческая столица Литвы, которая славится своими озерами и прекрасным Тракайский замком – географически расположены в районе Дзукия. Для региона характерны блюда караимской и татарской кухни, с грибами, ягодами и гречкой.

Это столица лесных богатств. Жители Дзукия умеют приготовить любое блюдо с грибами. Даже сыр! Не отказывайтесь его попробовать. Местные жители действительно умеют готовить грибы. Они используют их для приготовления супа и рагу, наполняют ими пирожки и пельмени, а также сушат, выпекают, маринуют и закручивают на зиму. В Дзукия обязательно попробуйте банду – традиционный соленый пирог из картофеля или гречки, запеченный на капустном листе. Ищите место, где их подают прямо из печи на дровах прямо от хозяина. Если вам понравилось, попросите кусочек гречневой бабки к своему лесному чаю – это сладкий пирог со вкусом меда.

/ Фото: Rasa Linkaite Аукштайтия Аукштайтия можно дословно перевести как "верхняя земля", то есть "выше по течению реки Неман". Сотни лет люди разных национальностей и культур путешествовали землями Аукштайтии. Каждый из них оставил след, маленькую частичку своей культуры. В этом регионе невозможно представить ужин без картофеля.

В Аукштайтии легко заблудиться на Пивной дороге. Напиток имеет старые традиции в регионе, которые достигают времен усадеб, особенно в районах Паневежис, Биржай и Пасвалис. Поэтому не удивляйтесь, если первое, что вам предложат на обед – это пиво. Благодаря плодородию почвы кухня Аукштайтии такая разнообразная и насыщенная интересными вкусовыми сочетаниями. Вы когда-нибудь пробовали вареники с сыром и шкварками? В Литве это называется колдунай (лит. Koldūnai). Также колдунай готовят из дикой черникой, с капустой и грибами.

Сувалкия

Сувалкия – это регион экспертов мяса. Ветчина, филе, колбасы, копченые в камине!

У сувалькийцев всегда были обильные столы. Что бы ни происходило, но гостю они всегда постелют белую скатерть и заставят ее блюдами. Прежде всего вас угостят домашним скиландисом – это начиненный мясом и салом свиной желудок, закопченный в холодном дыму. Старинный рецепт его приготовления передается из поколения в поколение. Вкусный скиландис идет вприкуску с черным хлебом из печи. Сувалькийские хозяйки могут создать кулинарное чудо даже из обычной картошки – они варят огромные картофельные клецки (цепеллины) с начинками из творога, мяса или грибов, лепят из картофеля традиционные или ленивые вареники, которые так охотно уплетают дети, поливая соусом из сливочного масла и сметаны! Стол сувалькийца невозможно представить без кугеля (лит. Kugelis, картофельная бабка) или ведарай (лит. Vedarai) – свиных кишок, начиненных массой из тертого картофеля. Звучит странно, но это стоит попробовать хотя бы раз, чтобы потом гордиться своей храбростью или потянуться за второй порцией.

/ Фото: Nerijus Paluckas Малая Литва

Чтобы попасть в Малую Литву, следует поехать на запад страны. Как только вы приедете, местные обязательно нальют вам чашечку кофе и угостят вафлями (как здесь говорят, кофе с вофелями). Эта традиция, несомненно, сохранилась еще со времен Германской империи. Как и привычка два раза завтракать, потом перекусывать перед обедом, затем обедать, а после этого пить чай и под конец дня ужинать. Сегодня жители Малой Литвы уже не садятся за стол так часто, но в том неторопливом веке у них было в обычае трапезничать пару раз в день. Зато сейчас в этом краю королевой стола является рыба. Нигде больше в Литве вы не найдете столь свежей рыбы, ведь в Шилуте живут виртуозы ее ловли, копчения и приготовления из нее ухи. Поезжайте с ними на рыбалку, и вы сами все увидите да еще и попробуете настоящую литовскую уху, сваренную прямо на берегу.

Жемайтия

Жемайты всегда стояли несколько особняком. То же можно сказать и об их кухне, чьи блюда совсем не похожи на то, что готовят в других регионах Литвы. Жители Жемайтии гордятся разнообразием каш, раков и кастинас – острого сметанного масла, которое обычно подают с вареным неочищенным картофелем. Но есть и совсем необычные блюда, например, вареная сельдь, которую отсвобождают от костей и кладут в воду, приправленную уксусом, приправами, с тертым картофелем.

Как видите, национальная кухня Литвы разнообразна и сильно отличается в каждом из регионов. Некоторые блюда напоминают наши традиции, такие как вареники, а некоторые совсем шокируют. Но и то, и другое – идеальный повод для путешествия, чтобы попробовать что-то новое или узнать рецепты, которые улучшат и удивят в уже, как нам кажется, привычных блюдах. С экрана видео мы не попробуем вкусностей, поэтому садитесь в самолет, автобус или поезд и отправляйтесь в настоящее путешествие.

Литва уже открыта для иностранных туристов. Подробности и актуальную информацию можно узнать на официальном портале.

При поддержке ЕС.

Программа инвестиционных мероприятий фондов Европейского Союза на 2014-2020 годы