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5 мифов о вине, которые пора забыть

Актуально
3 августа, 11:00
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О вине бытует много мифов. Но на самом деле выбрать вкусный, качественный, уместный и модный напиток довольно просто

Главный миф о вине заключается в убеждении, будто в нем сложно разбираться, поэтому проще запомнить несколько "проверенных" хитростей и руководствоваться ими при выборе. Обновленная Villa Krim, лидер среди украинских производителей вина, разрушает популярные мифы, которые мешают наслаждаться вкусом напитка.

1. Если не знаешь, что брать, бери французское – не ошибешься

Страна происхождения вина не влияет на качество. Оно зависит от многих факторов, в том числе особенностей конкретного терруара – района с характерным только для него сочетанием почвы, рельефа и микроклимата.

Постоянно выбирать вина только одной страны – значит сознательно лишать себя новых вкусов. В мире растет интерес к винодельческим регионам, которые ранее не были на слуху – Болгарии, Румынии и югу Украины.

На украинских терруарах выращивают не только местные сорта винограда, как например "сухолиманский белый" или "одесский черный", но и "каберне", "пино нуар", "шардоне", "рислинг" и другие европейские сорта. В сочетании с традициями и современными технологиями это позволяет украинским виноделам держать марку и создавать вино по мировым стандартам. В этом смысле нет разницы между вином родом из Украины, Франции или Чили. Разве что цена, которая на украинские вина более приятная из-за отсутствия транспортных расходов и всевозможных пошлин.

2. Красное делают из красного винограда, белое – из белого

Из красного винограда можно получить и красное, и белое вино – дело в том, как быстро сок отделяют от кожицы, косточек и гребней. Показательный пример – классический красный сорт винограда "каберне совиньон". Когда его давят самым легким прессом и сразу же удаляют мезгу, получают белое вино.

Найти белое или красное вино Villa Krim на полке стало намного проще. На обновленных этикетках появились яркие цветовые акценты: нежно-бирюзовый для белого и розового вина, например, на этикетках Shateau Baron или Shateau Le Grand, и ярко-оранжевый – для красного Merlo, Shevalie Rouge или Pinot Noir.

3. Если вино оставляет следы на губах, значит, оно некачественное

Винный налет на бокалах и губах может оставаться после любого вина – как высокого, так и сомнительного качества. Отличие в том, какие вещества за это отвечают.

Некачественное вино красит за счет искусственных красителей, а следы от качественного вина появляются из-за полифенолов – веществ растительного происхождения, которые содержатся в винограде. Они придают цвет ягодам и вину, а иногда оставляют красный или фиолетовый налет на губах, языке и зубах. Высоким содержанием полифенолов отличаются сорта с толстой кожицей: "пинотаж", "каберне совиньон", "каберне фран", "шираз" и "мальбек".

Чтобы найти на полке качественный напиток, лучше ориентироваться на цену. Стоимость хорошего украинского вина в супермаркете может колебаться в пределах 60–100 гривен. Поскольку для производства 1 л натурального вина требуется в среднем 2 кг винограда, который, в зависимости от сорта, стоит 12–15 гривен. К этой сумме прибавляются затраты на производство, стоимость бутылки с этикеткой и пробки, акцизный сбор, наценки производителя и магазина. Поэтому предложения дешевле 60 гривен должны вас насторожить.

4. Если в вине есть осадок, оно испорченное

Небольшой осадок в вине в виде кристаллов допустим. Эти частицы, или как их еще называют – винный камень, образуются в результате химической реакции винной кислоты и калия, содержащихся в вине. Винный камень имеет ряд полезных элементов в своем химическом составе: калий, железо, магний, йод и бета-каротин. Он может появляться по разным причинам, но, если речь идет о натуральном вине проверенного производителя, осадок не вредит здоровью и не влияет на вкус.

5. Сладкое вино для тех, кто ничего не понимает

Сладкое вино – такая же классика виноделия, как и сухое. Несмотря на то, что десертные и крепленые вина вышли из моды, винтажные рислинги, сотерны или портвейны представляют интерес для коллекционеров и часто являются самыми дорогими лотами на винных аукционах. Сладкое или полусладкое вино станет настоящей находкой для любителей необычных сочетаний. Например, Villa Krim Muscat Riviera с сырами рокфор или дор блю, белое полусладкое Villa Krim Traminer Blanc в паре с картофелем фри. Будьте открыты для экспериментов, и вам откроются новые вкусовые впечатления.

Чтобы наслаждаться вином, не нужно быть профессионалом, главное – освободиться от мифов и не бояться экспериментировать. А обновленная Villa Krim поможет сориентироваться у полки вне зависимости от того, выбираете ли вы вино к важной дате, либо хотите насладиться бокалом за семейным ужином.

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