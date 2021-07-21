11 новинок бытовой техники и умных технологий, которые изменят вашу жизнь к лучшему

Важно окружить себя не только визуальным комфортом, но и новыми технологиями, способными отвечать запросам современных потребностей

/ Фото: Samsung

В условиях карантина дом стал для нас буквально всем – местом для отдыха и восстановления, офисом, конференц-залом, спортзалом и классом. Именно поэтому важно оборудовать пространство вокруг себя максимально комфортно, технологично и гигиенично, исходя из своих ежедневных потребностей. В этом поможет новая линейка бытовой техники Samsung Bespoke. Она предоставляет комплексные интерьерные решения и расширенные возможности для комфортного и многофункционального использования жилого пространства.

Life Сегодня собрали 11 лучших новинок бытовой техники и умных технологий от Samsung, которые изменят вашу жизнь к лучшему.

1. Изысканный кастомизированный холодильник Bespoke

Основные преимущества: линейка Bespoke может похвастаться вместительностью, удобством в использовании, мощным охлаждением и изысканным дизайном. Такой холодильник станет украшением любой кухни, дополнит композицию интерьера вашего дома. Коллекция представлена с большим количеством комбинаций на выбор благодаря различным оттенкам и материалам – это более 20 оригинальных цветов и 7 покрытий, что делает выбор проще.

В Украине линейка Bespoke представлена однокамерным холодильником и морозильной камерой высотой 1,85 м. Модульные холодильники с нижней морозильной камерой представлены в двух размерах – 1,85 м и 2 м.

Помимо размеров, обновленная линейка порадовала выбором цветового оформления, которые можно кастомизировать под ваш интерьер. В матовом стекле холодильники серого и бежевого цветов, в глянцевом – розовый, лиловый, а также классические бургунди, синий и белый. А белый и угольный цвета представлены в металле.

Такой холодильник станет украшением любой кухни, дополнит композицию интерьера вашего дома. Фото: Samsung

2. Компактный переносной холодильник Samsung Bespoke Cube

Новый формат переносных холодильников ломает стереотипы. Samsung Bespoke Cube – это отличное решение эдакого мини-бара, который всегда под рукой с вашими любимыми напитками или косметическими продуктами. Благодаря актуальному дизайну и бесшумной работе он впишется в интерьер гостиной, ванной комнаты или даже спальни.

3. Очиститель воды Samsung Bespoke фильтрует до 2500 литров

Этот высокотехнологичный очиститель воды имеет уникальную – четырехуровневую – систему фильтрации.

Его основные преимущества:

может быть с одним или несколькими кранами;

фильтрует до 2500 литров воды – этого достаточно, чтобы обеспечить семью из четырех человек на целый год;

объем и температуру воды можно установить с помощью голосового помощника Bixby.

4. Очиститель воздуха Samsung Bespoke удаляет до 99,9% пыли и аллергенов

Этот уникальный в своем роде очиститель воздуха уже разработан и скоро появится в продаже.

В чем его уникальность?

Умная система распределения потоков 3 Way обеспечивает циркуляцию чистого воздуха в разных направлениях.

Высокоэффективная сверхтонкая система очистки удаляет 99,9% пыли размером 0,01 мкм.

Сбор воздуха из пяти направлений для быстрого и эффективного очищения даже в больших помещениях.

Очиститель воздуха Bespoke будет доступен в различных конструкциях и цветах.

Когда и где можно приобрести? Появится в США в третьем квартале 2021 года. Тем, кто хочет установить подобную систему уже сейчас, рекомендуем предыдущую версию очистителя – CUBE, который есть в продаже в Украине.

Жилье должно быть комфортным и технологичным. Фото: Samsung

5. Робот-пылесос Samsung Jet Bot AI+ помогает дистанционно мониторить дом

Для комплексной и тщательной уборки идеально подойдет первый робот-пылесос на основе Intel – Jet Bot AI +.

Основные преимущества:

технология распознавания объектов, а также наличие 3D- и датчиков LiDAR, чтобы идентифицировать предметы и определить оптимальный путь для уборки;

оснащен камерой;

интегрирован в приложение SmartThings – это помогает дистанционно мониторить дом.

Долгожданной новинкой стал и пылесос Bespoke Jet ™ с функцией самоочистки. После использования пылесос нужно поставить в очистную станцию Clean Station™ – он очистится и зарядится самостоятельно. Новый Bespoke Jet™ будет доступен в трех цветах.

Когда и где можно приобрести? Появятся в США, Европе, странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии во второй половине 2021 года. Линейка роботов-пылесосов Jet Bot уже есть в продаже в Украине.

6. Samsung Bespoke ShoeDresser сохраняет обувь всегда свежей

Рекомендуем также обратить внимание на Bespoke ShoeDresser – устройство, которое дезодорирует и высушит вашу обувь, учитывая ее форму и материал, а также сохраняет обувь всегда свежей.

7. Паровой шкаф Samsung Bespoke AirDresser – лучшее решение для ухода за одеждой

Bespoke AirDresser в усовершенствованном стиле отлично подходит для ухода за одеждой, предлагая ряд современных решений для ухода за одеждой, гарантируя, что вещи будут храниться в наилучшем состоянии.

Когда и где можно приобрести? Появится в Европе и США во второй половине 2021 года. Паровой шкаф прошлого поколения можно приобрести в Украине.

Экономить силы и время в современном мире можно благодаря автоматизации и технологиям искусственного интеллекта. Именно эту идею в своей продукции представляет Samsung SmartThings – централизованная и легкая платформа для управления домом.

Жилье должно быть комфортным и технологичным. Фото: Samsung

8. SmartThings Cooking предлагает индивидуальные планы питания и рецепты

Незаменимым помощником для тех, кто тщательно следит за своим питанием, станет SmartThings Cooking.

Его преимущества:

предложит вам индивидуальные планы питания и рецепты в соответствии с вашими предпочтениями и теми продуктами, которые хранятся в холодильнике;

автоматически установит температуру на основе рецептов и режимы во время приготовления блюд в синхронизированных с ним кухонных приборах.

Когда и где можно приобрести? Сервис уже доступен в Северной Америке и некоторых странах Европы.

9. SmartThings Pet присмотрит за домашними животными

Имеете домашних животных, но вы очень волнуетесь за них, оставляя питомцев одних дома? В этом вам поможет SmartThings Pet – он синхронизируется с бытовой техникой (например, с очистителем воздуха Bespoke или роботом-пылесосом Jet Bot AI+), чтобы вы могли постоянно наблюдать за своими любимцами.

Когда и где можно приобрести? В Европе, Латинской Америке и Азии появится во второй половине 2021 года.

10. SmartThings Clothing Care экономит ваше время

Удобно спланировать и оптимизировать стирку можно с помощью SmartThings Clothing Care, который синхронизируется с Bespoke AirDresser, а также умными стиральными и сушильными машинами, чтобы сэкономить ваше время.

Основное преимущество: сервис самостоятельно рекомендует циклы и настройка для эффективного ухода за одеждой.

Когда и где можно приобрести? SmartThings Clothing Care уже доступен в США и Европе.

Жилье должно быть комфортным и технологичным. Фото: Samsung

11. SmartThings Air контролирует качество воздуха в режиме реального времени

Всегда приятно возвращаться домой, где царит порядок, чистота и свежесть. Используя SmartThings Air в режиме реального времени вы сможете контролировать качество воздуха в своем доме и за его пределами. SmartThings Air синхронизируется с очистителями воздуха и кондиционерами Samsung.

Когда и где можно приобрести? Появится в США во второй половине 2021 года.