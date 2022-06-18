Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги

Маникюр на лето

Мемы о Трампе

Выпускной 2022

Судьба Тайры

Украинцы в Болгарии

I love Odessa
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

Алексей Логинов Алексей Логинов
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 июня, 07:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вчера Украину пересекал атмосферный фронт
Ветер 18 июня будет северо-западным.
Ветер 18 июня будет северо-западным. / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 18 июня, подготовленный Укргидрометцентром, не обрадует украинцев из-за переменчивой погоды. В основном в областях Украины предвидятся слабые дожди с грозами, однако есть нюанс – если раньше в западной части Украины и Киеве были дожди, то сегодня там будет только переменчивая облачность. Кроме этого, сама жара несколько спадет.

Как отмечает Укргидрометцентр, 18 июня столбики термометров будут колебаться от 22 до 28 градусов тепла. В Украине почти во всех областях будут слабые дожди с грозами, кроме запада страны и столицы, где ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В Крыму также ожидается слабый дождь с грозой.

Реклама

На западе столбики термометров будут колебаться от 22 до 28 градусов тепла. В остальных областях Украины прогнозируются 22-27 градусов тепла, а также слабые дожди с грозами.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, 23-25 градусов тепла, а в Симферополе будет слабый дождь с грозой – +24-26 градусов.

Погода на 18 июня. Фото – скриншот, Укргидрометцентр.
Погода на 18 июня. Фото – скриншот, Укргидрометцентр.

Реклама

Синоптик Наталья Диденко отметила в Facebook, что 17 июня Украину пересекал атмосферный фронт – соответственно атмосферное давление во время осадков, которые фронт тянет с собой, будет падать.

"18 июня в Украине ожидается умеренно теплая погода с комфортными градусами, в течение дня – +20+27. Дожди и грозы наиболее возможны на Левобережье, при грозах местами шквалы. На Правобережье – преимущественно без осадков. В Киеве в субботу ожидается максимально около +25 градусов", – сказала она.

По словам Диденко, дождь (местами с грозой), который появится в столице вечером 17 июня, как раз и перейдет на сегодня, 18 июня, однако после обеда в Киеве осадки прекратятся. При этом в воскресенье-понедельник, 19-20 июня, возобновится жара – ожидается до +30+32 градусов.
А во вторник, 21 июня, ощутимо похолодает.

"Никаких резких хаотических движений, только степенно, осторожно и уверенно. И доверять исключительно профессионалам", – написала синоптик.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что прогноз погоды в Украине на 17 июня не сильно порадует. Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь и говорили о признаках метеочувствительности.

Реклама

Алексей Логинов
Алексей Логинов

В прошлом - синоптик, теперь журналист. В медиа с 2018 года. Верю в науку и прогресс. Пишу о технологических прорывах, научных открытиях. Мой друг - Укргидрометцентр, работаю с метеорологами, составляю прогнозы погоды для "Сегодня".

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять