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Путин в тюрьме и с окровавленными руками: 5 муралов мира, которые должен увидеть каждый

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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9 мая, 11:24
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На зданиях мегаполисов кровавого диктатора визуализировали мертвого, за решеткой и в рубашке заключенного с банановой шелухой на голове. Не муралы, а мечта!
5 муралов мира, которые должен увидеть каждый
5 муралов мира, которые должен увидеть каждый / Фото: Коллаж: Сегодня

Иностранцы не скрывают ненависть к Путину, рисуя стрит-арты в мегаполисах, описывающие его жестокость. На уличных муралах изображают сущность не только диктатора, но и жителей РФ, закрывших глаза на войну в Украине. "Сегодня" покажут ТОП-5 муралов с Путиным в Германии, Испании, Франции, США и Болгарии, которые без слов описывают его "ценности" и отношение сознательных людей к правлению диктатора.

В Германии Путин в рубашке заключенного

В Кельне на стрит-арте многоэтажки Путина нарисовали с банановой шелухой на голове и в рубашке заключенного. Особенность мурала в надписи "Посадите в тюрьму", размещенной на рубашке тирана. Выражение лица Путина на мурале злое, но украинцев и сознательных европейцев рисунок наоборот подбадривает.

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В Германии Путин в рубашке заключенного
В Германии Путин в рубашке заключенного / Фото: Twitter: epaphotos

В Испании Путин под арестом

Замысел второго стрит-арта в Барселоне украинцы визуализируют каждый день. Итальянский уличный художник Tvboy нарисовал Путина в оранжевом комбинезоне за решеткой. Художник в профиле в Instagram опубликовал видео с муралом и подписал пост словом "Мечта". Найдете уличный шедевр на площади Sant Jaume, рядом с мэрией Барселоны.

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Во Франции Путина поймали на убийстве

В городе Лионе Путина на мурале нарисовали окровавленного после убийства голубя. Диктатор оторвал голову невинному голубю и оставил следы крови на своем лице. Замысел уличного рисунка французского художника Big Ben.

Во Франции Путина поймали на убийстве
Во Франции Путина поймали на убийстве / Фото: Getty Images

В США Уилл Смит дал пощечину Путину

Мир до сих пор помнит скандальную пощечину Вилла Смита Крису Року на "Оскаре-2022". Ею вдохновились на создание стрит-арта в Лос-Анджелесе на улице Melrose Avenue. Вместо Криса Рока пощечину получил Путин. Как вам такое? В основе рисунка синий и желтый цвет. Идея мурала понятна без слов, но композицию дополнили текстом, адресованным Путину – "Держи Украину подальше от своего чертового рта".

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В США Уилл Смит дал пощечину Путину
В США Уилл Смит дал пощечину Путину / Фото: twitter.com/standwithukr_la

В Болгарии Путин держит на руках собственное мертвое тело

Еще одну мечту украинцев визуализировали на мурале в Софии – столицы Болгарии. Уличный художник Станислав Беловский нарисовал Путина, держащего собственное мертвое тело.

В Болгарии Путин держит на руках собственное мертвое тело
В Болгарии Путин держит на руках собственное мертвое тело / Фото: Getty Images

Узнайте также ТОП-5 книг о политиках. Одну из них написал Борис Джонсон.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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