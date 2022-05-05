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Что ждет Путина 9 мая – мнение экстрасенса

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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5 мая, 12:30
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Как сложится жизнь российского диктатора, когда наступит роковой день для президента РФ, а также когда закончится война для украинцев – расклад карт Таро
Что ждет Путина 9 мая и как это отразится на войне с Украиной. Конец близок!
Что ждет Путина 9 мая и как это отразится на войне с Украиной. Конец близок! / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали, что ждет украинцев в ближайшие месяцы. Известный астролог и экстрасенс, эксперт канала "Украина" Макс Гордеев в прямом эфире программы "Ранок з Україною" сделал расклад на картах Таро и рассказал, что ждет Путина в ближайшее время, а также когда закончится война для украинцев.

В разговоре с ведущими программы "Ранок з Україною" Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем экстрасенс ответил на вопрос, который волнует всех украинцев: станет ли 9 мая 2022 года для президента России роковым днем?

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Первой выпала карта "Влюбленные". Это выбор. Что решит в этот день Путин, такое развитие и будет. Следующая карта – "Король мечей". Она говорит о том, что Путин готовится к операции, так как имеет серьезную угрозу смерти. А вообще его состояние критическое, как энергетически, так и физически, – поделился Макс Гордеев.

Экстрасенс говорит, что Путину нужна серьезная операция, но он никак не может на нее решиться. Если он объявит открыто россиянам о войне, то не сможет сделать операцию. Гордеев прокомментировал, переживет ли Путин хирургическое вмешательство:

Проблема в том, что с ним работают очень профессиональные хирурги. И, к сожалению для нас, они сделают все на высшем уровне. Поэтому советую ему не делать операцию, быть мужиком и умереть себе тихонько… Но все это шутки, на самом деле он имеет безумную поддержку дьявола, и все эти демоны делают все, чтобы нам было труднее его прибить. Но карты говорят, что терпеть нам осталось недолго.

А вот к концу войны каждый украинец должен прийти самостоятельно.

Война закончится, и вопрос не в том когда. Война дана нам для того, чтобы мы что-нибудь осознали. Она завершится, когда каждый украинец поймет, что мы сильны. Поэтому верьте и не сдавайтесь! Слава Україні! – сказал Макс Гордеев.

Смотрите видео интервью Макса Гордеева для программы "Ранок з Україною":

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Вам будет интересно узнать, как общаться с родственниками из России и стоит ли.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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