Путін у в’язниці і з закривавленими руками: 5 муралів світу, які має побачити кожен

На будівлях мегаполісів кривавого диктатора візуалізували мертвого, за ґратами та в сорочці ув’язненого з банановим лушпинням на голові. Не малюнки, а мрія!

5 муралів світу, які має побачити кожен / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноземці не приховують ненависть до Путіна, малюючи стріт-арти в мегаполісах, які описують його жорстокість. На вуличних муралах зображують сутність не лише диктатора, а й жителів РФ, які закрили очі на війну в Україні. "Сьогодні" покажуть ТОП-5 муралів з Путіним у Німеччині, Іспанії, Франції, США та Болгарії, які без слів описують його "цінності" та ставлення свідомих людей до правління диктатора.

У Німеччині Путін у сорочці ув’язненого

У Кельні на стріт-арті багатоповерхівки Путіна намалювали з банановим лушпинням на голові та в сорочці ув'язненого. Особливість стінопису в надписі "Посадіть у в'язницю", розміщеному на сорочці тирана. Вираз обличчя Путіна на муралі злий, але українців та свідомих європейців малюнок навпаки підбадьорює.

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У Німеччині Путін у сорочці ув’язненого / Фото: Twitter: epaphotos

В Іспанії Путін під арештом

Задум другого стріт-арту в Барселоні українці візуалізують щодня. Італійський вуличний художник Tvboy намалював Путіна в помаранчевому комбінезоні за ґратами. Митець в профілі в Instagram опублікував відео з муралом та підписав пост словом "Мрія". Знайдете вуличний шедевр на площі Sant Jaume, поряд з мерією Барселони.

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У Франції Путіна спіймали на вбивстві

В місті Ліоні Путіна на муралі намалювали закривавленого після вбивства голуба. Диктатор відірвав голову безневинному голубу та залишив сліди крові на власному обличчі. Задум вуличного малюнка французького художника Big Ben.

У Франції Путіна спіймали на вбивстві / Фото: Getty Images

У США Вілл Сміт дав ляпаса Путіну

Світ досі пам’ятає скандальний ляпас Вілла Сміта Крісу Року на "Оскарі-2022". Ним надихнулися на створення стріт-арту в Лос-Анджелесі на вулиці Melrose Avenue. Але замість Кріса Рока ляпас отримав Путін. Як вам таке?! В основі малюнка синій та жовтий кольори. Ідея муралу зрозуміла без слів, але композицію доповнили текстом, адресованим Путіну - "Тримай Україну подалі від свого бісового рота".

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У США Вілл Сміт дав ляпаса Путіну

У Болгарії Путін тримає на руках власне мертве тіло

Ще одну мрію українців візуалізували на муралі в Софії – столиці Болгарії. Вуличний художник Станіслав Бєловський намалював Путіна, який тримає власне мертве тіло.

У Болгарії Путін тримає на руках власне мертве тіло / Фото: Getty Images

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