Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Еміграція у США

Met Gala 2022

Стрес та їжа

Що думала Одрі

Сигнал "Тривога"

Путін vs 9 травня
СЬОГОДНІ Life No Stress

Путін у в’язниці і з закривавленими руками: 5 муралів світу, які має побачити кожен

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 11:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На будівлях мегаполісів кривавого диктатора візуалізували мертвого, за ґратами та в сорочці ув’язненого з банановим лушпинням на голові. Не малюнки, а мрія!
5 муралів світу, які має побачити кожен
5 муралів світу, які має побачити кожен / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноземці не приховують ненависть до Путіна, малюючи стріт-арти в мегаполісах, які описують його жорстокість. На вуличних муралах зображують сутність не лише диктатора, а й жителів РФ, які закрили очі на війну в Україні. "Сьогодні" покажуть ТОП-5 муралів з Путіним у Німеччині, Іспанії, Франції, США та Болгарії, які без слів описують його "цінності" та ставлення свідомих людей до правління диктатора.

У Німеччині Путін у сорочці ув’язненого

У Кельні на стріт-арті багатоповерхівки Путіна намалювали з банановим лушпинням на голові та в сорочці ув'язненого. Особливість стінопису в надписі "Посадіть у в'язницю", розміщеному на сорочці тирана. Вираз обличчя Путіна на муралі злий, але українців та свідомих європейців малюнок навпаки підбадьорює.

Реклама

У Німеччині Путін у сорочці ув’язненого
У Німеччині Путін у сорочці ув’язненого / Фото: Twitter: epaphotos

В Іспанії Путін під арештом

Задум другого стріт-арту в Барселоні українці візуалізують щодня. Італійський вуличний художник Tvboy намалював Путіна в помаранчевому комбінезоні за ґратами. Митець в профілі в Instagram опублікував відео з муралом та підписав пост словом "Мрія". Знайдете вуличний шедевр на площі Sant Jaume, поряд з мерією Барселони.

Реклама

У Франції Путіна спіймали на вбивстві

В місті Ліоні Путіна на муралі намалювали закривавленого після вбивства голуба. Диктатор відірвав голову безневинному голубу та залишив сліди крові на власному обличчі. Задум вуличного малюнка французького художника Big Ben.

У Франції Путіна спіймали на вбивстві
У Франції Путіна спіймали на вбивстві / Фото: Getty Images

У США Вілл Сміт дав ляпаса Путіну

Світ досі пам’ятає скандальний ляпас Вілла Сміта Крісу Року на "Оскарі-2022". Ним надихнулися на створення стріт-арту в Лос-Анджелесі на вулиці Melrose Avenue. Але замість Кріса Рока ляпас отримав Путін. Як вам таке?! В основі малюнка синій та жовтий кольори. Ідея муралу зрозуміла без слів, але композицію доповнили текстом, адресованим Путіну - "Тримай Україну подалі від свого бісового рота".

Реклама

У США Вілл Сміт дав ляпаса Путіну
У США Вілл Сміт дав ляпаса Путіну

У Болгарії Путін тримає на руках власне мертве тіло

Ще одну мрію українців візуалізували на муралі в Софії – столиці Болгарії. Вуличний художник Станіслав Бєловський намалював Путіна, який тримає власне мертве тіло.

У Болгарії Путін тримає на руках власне мертве тіло
У Болгарії Путін тримає на руках власне мертве тіло / Фото: Getty Images

Дізнайтеся також ТОП-5 книг про політиків. Одну з них написав Борис Джонсон.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти